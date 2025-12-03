ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:

a) Adresi : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 Faks: 0 222 217 45 45

c) Elektronik posta adresi : [email protected]

d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2- İhalenin Konusu:

Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel kaynaklı tekstil atıklarının ve kullanılmış kıyafet/ayakkabıların toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işidir.

İli : Eskişehir

İlçesi : Odunpazarı

İşin Süresi : 3 (üç) yıl

Muhammen Bedel : 6.704.967,84 TL+KDV (Aylık 186.249,11 TL+KDV)

Geçici Teminat : 201.149,04 TL (Muhammen Bedelin %3’ü)

İhale Tarih ve Saati : 16.12.2025 Salı günü Saat 10:10

3- Son başvuru ve teklif tarihi:

İhaleye katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

a- Tebligata açık ikametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

b- Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

c- Noter Tasdikli imza beyannamesi,

ç- Geçici teminat mektubu(süresiz) veya makbuzu,

d- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

e- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

f- Her sayfası imzalanmış ihale dökümanları

g- Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ğ- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olmadığına dair taahhütname yazısı

h- Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek IV’ ünde yer alan 20 01 10 Atık kodlu “ Giysiler” ve 20 01 11 Atık Kodlu “ Tekstil Ürünleri” ni toplama ve ayırmaya yetkili olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

a- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış meslek grubu oda kaydı,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

c- Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

ç- Geçici teminat mektubu(süresiz) veya makbuzu,

d- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

e- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

f- Her sayfası imzalanmış ihale dökümanları

g- Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ğ- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olmadığına dair taahhütname yazısı

h- Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek IV’ ünde yer alan 20 01 10 Atık kodlu “ Giysiler” ve 20 01 11 Atık Kodlu “ Tekstil Ürünleri” ni toplama ve ayırmaya yetkili olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği

ı- Dernek ve vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dahil yetkili organ tarafından alınmış kararın onaylı sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesini getirmek.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları (süresiz)

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

6-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine ya da hesaplarına yatırılması zorunludur.

7-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

8- İstekliler ihale şartname ve dökümanlarını; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı No: 260 (Belediye Aşevi üstü) Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten Belediyemiz veznesine yatırılan 2.000,00 TL ücret karşılığında verilen makbuz ile temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9- İhale bedeli aylık taksitler halinde ödenecek olup, teklifler aylık bedel üzerinden verilecektir.

10- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.