ОГОЛОШЕННЯ ВІД 12-ГО СІМЕЙНОГО СУДУ РАЙОНУ БАКИРКЬОЙ, ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА

У зв'язку з тим, що у справі про розірвання шлюбу через серйозне руйнування шлюбного союзу, порушеній представником позивача Шенера Байрака (Şener Bayrak) проти відповідачки Олени Москаленко (Olena Moskalenko), не вдалося здійснити вручення судового повідомлення, а результати розшуку адреси виявилися безрезультатними, було ухвалено рішення про здійснення офіційного сповіщення про позовну заяву та дату судового засідання шляхом публічного оголошення.

Дата судового засідання: 15.10.2026 о 11:35.

Цим повідомляється відповідачці Олені Москаленко, громадянці України, дочці Володимира та Людмили, народженій 22.10.1978 року в Узбекистані, ідентифікаційний номер іноземця 99496492710, що Ви маєте особисто з’явитися на судове засідання або забезпечити своє представництво адвокатом. В іншому випадку, відповідно до статті 213/2 Цивільного процесуального кодексу в редакції закону № 3156, розгляд справи буде продовжено за Вашої відсутності. Це оголошення є офіційним повідомленням про позовну заяву та дату судового засідання.