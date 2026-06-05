ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- İhalenin Konusu :

Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ünye İlçesi Cevizdere Mahallesinde bulunan 40 ton/saat kapasiteli Mekanik Ayrıştırma Tesisi ile Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesinde bulunan 25 ton/saat kapasiteli Toplama Ayırma Tesisinin işletmeciliğinin, idari ve teknik şartnameleri doğrultusunda, Yüklenicinin ihale konusu tesislerden elde edeceği ciro bedeli üzerinden, İdareye aylık KDV hariç yüzde oranında pay alınmak suretiyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince 24 (Yirmidört) ay süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer :Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 17/06/2026 Çarşamba günü Saat : 14:30

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat:

İhale konusu işin tahmin edilen brüt geliri (Ciro) K.D.V. hariç 124.275.279,15 TL olup, geçici teminat miktarı ise brüt gelirin (cironun) %3’ü olan 3.728.260,00 TL 'dir.

İhale konusu işin tahmin edilen brüt geliri asgari bedel olup, yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

İhale, İhale konusu işin tahmin edilen brüt geliri (Ciro) olan K.D.V. hariç 124.275.279,15 TL üzerinden (KDV hariç) teklif edilecek % (yüzde) pay oranının artırılması üzerinden yapılacaktır.

İhalede teklif edilecek aylık İdareye verilecek olan payın artırımı K.D.V. hariç % 7 (yüzde Yedi) oranından başlayacaktır.

İhale, ihalede sunulacak teklifler içinde KDV hariç brüt gelirlerinden elde edilecek en yüksek % (yüzde) pay oranını verecek İstekli üzerinde kalacaktır.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 2.500,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;

1.Gerçek kişi olması halinde Yasal Yerleşim Yeri belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği.

2. Tüzel kişi olması halinde, Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

3. Gerçek kişi olması halinde tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

5. Gerçek kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

6. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

7. Tüzel kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8. Gerçek kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

9. Tüzel kişiliklerde üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

11. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

12. Teklif Mektubu (Mevzuata Uygun)

13. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

14. İstekliler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve/veya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınmış Toplama Ayırma veya Mekanik Ayırma konulu lisansa sahip olmalıdır. Söz konusu lisansın ihale tarihi itibarıyla geçerli olması veya geçmişte en az 6 (altı) ay süreyle sahip olunmuş olduğunun belgelendirilmesi zorunludur. Yeterli yetki ve belgelere sahip olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge.

16. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, son bir ay içerisinde alınmış belge.

17. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

a. İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

b. Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

c. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esastır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü