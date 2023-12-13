Örnek No:55* T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/7 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/7 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TELATİYE Mahalle/Köy, İskele mevkii Mevkii, 269 Ada, 4 Parsel, C-3 blok.1.kat 3.no.lu bağımsız bölüm ..

Adresi : Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Başkent Tatil Sitesi C-3 Blok No:12G/2D:3 Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 70 m2

Arsa Payı : 4/660

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Turizm tesisi+2. Konut alanında kalmaktadır.Ayrık nizam 2.kata müsadelidir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.Planı:25.06.1984

AT A H:Bu g.menkul leh.256,346,347,348 par.aleyh. Krokide gösterildiği.şek.su geçirmeHak.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:23

05/12/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.