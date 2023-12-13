Örnek No:55* T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/7 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*
2023/7 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TELATİYE Mahalle/Köy, İskele mevkii Mevkii, 269 Ada, 4 Parsel, C-3 blok.1.kat 3.no.lu bağımsız bölüm ..
Adresi : Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Başkent Tatil Sitesi C-3 Blok No:12G/2D:3 Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 70 m2
Arsa Payı : 4/660
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Turizm tesisi+2. Konut alanında kalmaktadır.Ayrık nizam 2.kata müsadelidir.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Y.Planı:25.06.1984
AT A H:Bu g.menkul leh.256,346,347,348 par.aleyh. Krokide gösterildiği.şek.su geçirmeHak.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:23
05/12/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#İlangovtr Basın no ILN01948734