T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2023/441 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/441 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/441 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Muradiye Mahalle , Teşvikiye Mevkii , 809 Ada No , 15 Parsel No , 67584/844800 Arsa Payı , 415,77 m2 Yüz Ölçümü , 7. Kat 17 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği 9 Katlı Betonarme Bina, Bağımsız Bölüm Niteliği Konut Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Muradiye Mahallesi Hüsrev Gerede Cad. No:30 Daire: 17 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 42.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:20

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Muradiye Mahalle , Teşvikiye Mevkii , 809 Ada No , 15 Parsel No , 33792/844800 Arsa Payı , 415,77 m2 Yüz Ölçümü , 6. Kat 15 Numaralı Bağımsız Bölüm, ana Taşınmaz Niteliği 9 Katlı Betonarme Bina, Bağımsız Bölüm Niteliği Konut Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Muradiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi No:30 Daire: 15 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 13.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:31

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Muradiye Mahalle/mevki , Teşvikiye Köyü , 809 Ada No , 15 Parsel No , 33792/844800 Arsa Payı , 415,77 m2 Yüz Ölçümü , 6. Kat 16 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği 9 Katlı Betonarme bina, bağımsız bölüm niteliği konut olan taşınmazın tamamı

Adresi : Muradiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi No:30 Daire: 16 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 14.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:41

30/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.