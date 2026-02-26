ORTACA AİLE MAHKEMESİNDEN

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye Mahallesi/Köyü, Cilt No: 14, Hane No:1, BSN:145 sırasına kayıtlı, Ataman ve Şenay'dan olma, 25/09/1975 Muğla doğumlu, 67021004066 T.C. Kimlik numaralı davacı MURAT ATİK ile Rusya Federasyonu vatandaşı, Adeliye ve Ruzıl kızı, 26/05/1989 Salavat/Başkurdistan doğumlu, davalı ADELİYA MİHAYLOVA'nın Türk Medeni Kanununun 166/1. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair; davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup ilan olunur.