OSMANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar Aynur Çeşmeci, Emin Çeşmeci, Fikriye Balkan, Mehmet Çeşmeci, Tajnur Çetinkaya, Yasemin Özbey aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mehmet Kurtuldu ve Metin Kurtuldu adına çıkarılan tebligatların tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Dava konusu Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Selçik Köyü, Köyiçi mevkii, 102 ada 91 parsel, Dereler mevkii, 112 ada 22 parsel, Sinalovası mevkii, 119 ada 37 parsel, Tekkeüstü mevkii, 119 ada 116 parsel, Tekkeüstü mevkii, 119 ada 140 parsel, Kırcalar mevkii, 122 ada 53 parsel, Çanta Çukuru mevkii, 125 ada 8 parsel, Cami Altı mevkii, 126 ada 18 parsel, Camialtı mevkii, 126 ada 53 parsel, Çoraklar mevkii, 127 ada 50 parsel, Karabağlar mevkii, 137 ada 12 parsel, Karabağlar mevkii, 137 ada 32 parsel, Karabağlar mevkii, 139 ada 34 parsel, Aşağıboğaz mevkii, 143 ada 2 parsel, Aşağıboğaz mevkii, 143 ada 11 parsel, Tepeninarkası mevkii, 122 ada 28 parsel, Saylar mevkii, 131 ada 242 parsel parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ve T.M.K.'nun 699/3 maddesi uyarınca üzerindeki tüm muhdesatlar ile birlikte umuma açık, açık artırma yolu ile satış suretiyle giderilmesine,HMK 322/2 Maddesi uyarınca Osmaneli Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürünün satış memuru olarak tayinine,Satışın HMK 322/2 md. yollaması ile İİK 112 – 135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına, Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)Dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki hisseleri ile Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/195 E., 2017/201 K., Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1993/58 E., 1993/53 K., Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/24 E., 2023/36 K., numaralı mirasçılık belgesinde belirtilen hisseleri oranında olacak şekilde paylaştırılmasına, Satış hasılatı üzerinden % 011,38 (Binde 11,38) oranında karar ve ilam harcı alınmasına, harcın taraflardan tapu kaydındaki hisseleri ile Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/195 E., 2017/201 K., Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1993/58 E., 1993/53 K., Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/24 E., 2023/36 K., numaralı mirasçılık belgesinde belirtilen hisseleri oranında tahsiline, Davacılar tarafından başlangıçta yatırılan 16,50 TL harç tutarının alınması gereken 427,60 TL harç tutarından mahsubu bakiye 411,10 TL harç ile davacılar tarafından yapılan tebligat, posta gideri, keşif harcı, bilirkişi ücretleri ve keşif araç ücretinden oluşan toplam 25.687,20 TL yargılama giderinin davacıların hissesine düşen miktar çıkarıldıktan sonra kalan yargılama giderlerinin tapu kaydındaki hisseleri ile Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/195 E., 2017/201 K., Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1993/58 E., 1993/53 K., Osmaneli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/24 E., 2023/36 K., numaralı mirasçılık belgesinde belirtilen hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine, Davacılar; Aynur Çeşmeci, Emin Çeşmeci, Fikriye Balkan, Mehmet Çeşmeci, Tanjur Çeşmeci ve Yasemin Özbey kendisini bir vekil ile temsil ettirdiklerinden yürürlükte bulunan Avukatlık asgari Ücret Tarifesi 2. Kısım 1. Bölüm 3 nolu alt bendi uyarınca 28.500,00TL maktu vekalet ücretinin davacı ve davalıların paylaşıma esas paylarına bölünmesine, adı geçen davacıların payına ilişkin kısmın kendi üzerinde bırakılmasına, geriye kalan kısmın davalıdan payları oranında alınarak adı geçen davacılara verilmesine, HMK Gider Avansı Tarifesinin 5.maddesi gereğince yatırılan gider avans bakiyesinin karar kesinleştiğinde davacı tarafından hesap numarası bildirildiğinde bu hesaba yazı işleri müdürünce yatırılması, bildirilmediğinde masrafı avanstan karşılanmak kaydı ile PTT aracılığı ile davacıya iadesine, Dair, davacı vekillerinin ve davalıların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 6100 sayılı Yasanın HMK'nun 341. ve devamı maddeleri gereğince (2 hafta) içerisinde mahkememize veya bulundukları yer emsal mahkemeye verilecek dilekçe veya sözlü beyanının zabıt katibince tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.