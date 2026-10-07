OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Mehmet YALINALP adına mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adres ve yapılan araştırma ile tespit edilen adreslerde tebligat yapılamamış olup Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen 20/11/2018 tarih 2017/255 Esas 2018/343 Karar sayılı karar ile;

"1) Davanın KABULÜ ile, 21.874,76TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi, verilen karar açıkça okunup usûlen anlatıldı, tarafların tutanağın birer onaylı örneğini alabilecekleri kendilerine hatırlatıldı,"

şeklinde karar verildiği, iş bu ilan Gerekçeli Karar tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2026

DAVALI : MEHMET YALINALP T.C. 57577120082