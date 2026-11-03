OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: 1-CANKAN KARABAĞLI T.C. 74875074664

2-DOĞUKAN KARABAĞLI T.C. 74878074500

3-NAZMİYE KARABAĞLI T.C. 51244824426

Davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile; Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Mevlana Mahallesi, 2621 Ada, 6 parsel sayılı taşınmazın (fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide kök parsel Mevlana Mahallesi, 2621 Ada, 2 parsel parsel sayılı taşınmazdan ifrazen ayrılan) tapusunun tamamen olmak üzere 87.16 m2 lik bölümünün iptali ile KAMULAŞTIRILMASINA ve davacı adına tapuya her türlü takyidattan ari olarak TESCİLİNE karar verildiği, kararın davacı vekili tarafından istinaf edildiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/10/2026