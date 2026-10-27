PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - Belediyemize ait, Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Dere Mahalle 466 ada 4 parsel numaralı 4.526,3 m² taşınmaz 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü Arttırma suretiyle satılacaktır.

2 - Satış ihalesi, 12.11.2026 tarihinde Perşembe günü saat 14.30’da Belediye Encümeni huzurunda, Pınarhisar Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki toplantı salonunda (Adres: Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar/Kırklareli) yapılacaktır.

3 – Taşınmazın muhammen satış bedeli 31.700.000 TL olup, geçici teminatı 951.000 TL’dir.

4 - İhaleye katılacakların geçici teminatlarını 12.11.2026 tarihinde Perşembe günü saat 12.30' a kadar Belediyemiz veznesine veya TR55 0001 2009 5570 0004 0000 07 iban nolu Halk Bankası Pınarhisar Şubesi Pınarhisar Belediye Başkanlığı hesabına/belediyemizin ilgili hesaplarına yatırmaları ve ihaleye katılım için başvurularını 12.11.2026 tarihinde Perşembe günü saat 12.30' a kadar (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapmaları gereklidir.

5 – Taşınmazın satış ihalesine ait Şartname ve eklerinin bedeli 10.000 TL olup, mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi ve eklerini satın almak zorundadır.

6- İhaleye katılmak isteyenler aşağıdaki belgeleri, 12.11.2026 tarihi saat 12:30’a kadar yukarıda adresi belirtilen idaremize (Yazı İşleri Müdürlüğüne) sunmak zorundadırlar.

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.



-A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisinde konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir/kaşelenecektir.



-B.DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b. Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet’ten temin edilecek),

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi (adres beyanı) ve telefon numarası bildirmesi,

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

e. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

f. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü/beyannamesi,

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, sözleşme tasarısı ve ihaleye katılım için ilgili diğer belgeler,

i. Şartname ve eklerinin alındığına dair makbuz ile geçici teminatın yatırıldığına/mevzuata göre düzenlendiğine ilişkin belge,

j. Şartnamede belirtilen tutarda, Geçici Teminat yatırılması veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır),

k. Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış),

l. Yer görme belgesi,

m. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair taahhütname

n. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için, ilgisine göre yukarıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

-C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip/kaşelenip imzalanması gerekmektedir

7 – Hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan olunur.