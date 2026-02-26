PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Çocuk Mallarının Korunması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 12/03/2025 tarihli karar ile; Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, HMK'nın 114/1-ç ve 115/2 maddesi gereğince, yetkisiz mahkemede açılmış olması nedeniyle davanın usulden REDDİNE, Yetkili mahkemenin İSTANBUL ANADOLU AİLE MAHKEMESİ OLDUĞUNUN TESPİTİNE,

Karar verilmiş olup, mahkememizce yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Kurbanalıyevna ve Mavjuda kızı, 1987 doğumlu Mushtarıy GULYAMOVA'ya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Yukarıda bahsedilen gerekçeli kararın Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra Mushtarıy GULYAMOVA'ya tebliğ edilmiş sayılmasına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleştirileceği hususu Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.