PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Adı ve Soyadı: DAVALI ALİ KEMAL GÜRER (C***L, H****E oğlu **.**.1983 doğumlu) TC:207*****438

Davacı Ayşegül Akay tarafından davalı aleyhine açılan velayet davası gereğince; Mahkememizin 25.06.2025 tarih, 2023/36 esas, 2025/43 karar sayılı kararında davacının davasının KABULÜ ile; davalının VELAYET HAKKININ KALDIRILMASINA, karar tarihi itibarıyla alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından dava açılırken davacı tarafından peşin yatırılan 179,90 TL karar ve ilam harcının mahsubu ile eksik olan 435,50 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafından yapılan 5.097,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştiğinde artan gider avansının ilgilisine iadesine, şeklinde karar verildiği görülmekle işbu ilan; gerekçeli karar evrakı adı geçene ilanen ihtar ve tebliğ olunur.19.12.2025