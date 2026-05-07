REKABET KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

Rekabet Kurulu (Kurul)’nun 10.04.2025 tarihli ve 25-14/316-M(1) sayılı, 23.10.2025 tarihli ve 25-40/951-M sayılı ve 27.11.2025 tarihli ve 25-44/1090-M sayılı kararları uyarınca (i) çiğ süt pazarında alıcı konumundaki teşebbüsler arasındaki, (ii) süt yemi pazarında aralarında fason üretim anlaşmaları bulunan teşebbüsler arasındaki, (iii) paketlenmiş süt ve süt ürünleri pazarında üretim ve satış faaliyeti ile iştigal eden teşebbüsler arasındaki ve (iv) peynir altı suyu pazarında alıcı konumundaki teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı nitelikteki anlaşmalar ve/veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Soruşturma Raporu’nda Peytat Süt Ürünleri Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin çiğ süt pazarında alım faaliyeti ile iştigal eden rakipleri ile fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve/veya rekabete hassas bilgi değişimi gibi rekabeti sınırlayıcı nitelikteki eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır. Soruşturma Raporu’nda Peytat Süt Ürünleri Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. bakımından ihlale esas tarih aralığının 06.10.2021 - 08.04.2022 olduğu, bu çerçevede ihlalin bir yıldan kısa sürdüğü ve Peytat Süt Ürünleri Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye idari para cezası uygulanması gerektiği belirtilmiştir. İdari para cezası uygulanması halinde, söz konusu tarafın nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirleri temel alınacaktır.

Anılan Soruşturma Raporu, soruşturma taraflarına tebliğ edilmiş ancak soruşturma taraflarından;

Peytat Süt Ürünleri Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Birlik Mah. İsmet İnönü Cad. No:5 Karahalil / Babaeski / KIRKLARELİ

ünvanlı teşebbüse, adresini terk ettiği için tebliğ yapılamamıştır. Bu nedenle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince söz konusu bildirimin ilan yolu ile tebliğ edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Peytat Süt Ürünleri Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesi 2. fıkrası gereğince yukarıda yer verilen iddialara ilişkin yazılı savunmasını 30 gün içinde Rekabet Kurumunda olacak şekilde göndermesi gerekmektedir.

Yukarıda özetlenen bildirimin, ilanın yayımlandığı günden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.