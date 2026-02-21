REPUBLICA TURCIA TRIBUNALUL DE FAMILIE NR. 5 ISTANBUL

Datorită acțiunii de Divorț dintre reclamantul AHMET USTA şi pârâta VALENTINA BOCAN de pe rolul tribunalului nostru:

Deoarece numitei VALENTINA BOCAN nu i-a putut fi întreprinsă comunicare, s-a hotărât ca data și ora şedinţei de examinare preliminară să fic comunicată pârâtei pe calea publicării.

Pârâtei VALENTINA BOCAN i se aduce la cunoștință că, în temeiul art. 139 din Codul De Procedură Civilă, în cazul în care nu se prezintă la data de 20/04/2026, ora 09:30, în sala de şedinţă a instanței noastre unde a fost fixată şedinţa de judecată sau, prezentându-se, nu își susține cauza, dosarul va fi scos de pe rol, că trebuie să facă pregătirile necesare pentru împăcare; că, în cazul în care nu se prezintă la ședință, iar cealaltă parte solicită continuarea judecății, nu va putea formula obiecții împotriva actelor efectuate în lipsa sa; că, în termen peremptoriu de 2 săptămâni calculat începând cu data comunicării, trebuie să depună la instanță înscrisurile indicate în cererea sa, dar încă neprezentate, sau să furnizeze explicațiile necesare pentru a permite obținerea înscrisurilor ce urmează a fi aduse din alte locuri, că, în cazul neîndeplinirii acestor obligații în termenul acordat, se va considera că a renunțat la invocarca acelei probe, şi că notificarea se consideră comunicată la 7 zile de la data publicării. Prezenta sc comunică pârâtei VALENTINA BOCAN prin comunicare pe calea publicării, ținând loc de comunicare.