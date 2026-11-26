Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) dava nedeniyle:

Davalı: Malik ve Antıga kızı, 12/11/1972 doğumlu Garatel Hacıyeva'ın mahkememizce yapılan araştırmalara rağmen güncel adresinin tespit edilemediği, mernis kaydı da olmadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, HMK'nın 122. maddesi gereğince, dava dilekçesi, tensip zaptının tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği, HMK'nın 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ilan olunur. 23/11/2026