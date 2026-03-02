REYHANLI 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı ERİC BREDİ aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile,

-Tarafların müşterek çocukları 99549110592 yabancı kimlik numaralı AHMED HANANU, ve 99788854424 yabancı kimlik numaralı RİYAD HANANU'nun davalı baba 99916748632 yabancı kimlik numaralı Vasim Hananu üzerindeki velayet haklarının kaldırılarak 99910748850 yabancı kimlik numaralı davacı anne ERİC BREDİ'ye BIRAKILMASINA,

2-TMK 182. Maddesi gereğince 99549110592 yabancı kimlik numaralı Ahmed Hananu, ve 99788854424 yabancı kimlik numaralı Riyad Hananu ile baba arasında şahsi münasebet tesisi bakımından;

a-4721 Sayılı TMK'nın 353. Maddesi ve TMK'nın velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi uyarınca iş bu karar ile velayeti kendisine verilenin işbu kararın kesinleşme tarihinden itibaren 30 günlük sürede velayeti kendisine verilen küçüğün varsa mal varlıklarının dökümünü gösteren bir defter vermesine ve bu mal varlığına veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri mahkememize bildirmesine, çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemesi halinde çocuk mallarının korunmasına ilişkin 4721 sayılı TMK'nın 360 ve 361. Maddelerinde gösterilen tedbirlerin resen alınabileceğinin velayeti kullanan tarafa ihtarına,(ihtar edildi)

-Velayet hak, görev ve yetkilerinin kötüye kullanılması halinde velayeti kullanan ebeveyn hakkında Ceza Kanunu uyarınca yaptırım uygulanabileceği ve cezalandırılacağının uyarılmasına,

-Ebeveynlerin çocuk teslimi hakkında ilamlara uymaması ve nafaka kararlarının yerine getirilmemesi halinde İcra İflas Yasası hükümleri uyarınca cezalandırılabileceği konusunda uyarılmalarına,

-Velayeti babaya verilen müşterek çocuklar ile anne arasında çocuğun okul durumuna engel olmamak kaydı ile şahsi ilişki tesisi bakımından;

-TMK 182/2 maddesi gereği kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceği hususunun ihtarına, (ihtar edildi)

a-Her ayın 2. ve 4. Cumartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü saat 18.00 arasında (kesintisiz ve akşamları kapsayacak şekilde),

b-Dini bayram günlerinin 2. ve 3. günleri ve babalar gününde saat 10.00 ile saat 18.00 arasında,

c-Her yılın 1 Temmuz günü saat l0.00'dan 1 Ağustos günü saat 18.00'e kadar,

d-Sömestr tatilinin ikinci haftası (kesintisiz ve akşamları kapsayacak şekilde), Kasım yarıyıl tatilinin ilk bir haftası (kesintisiz ve akşamları kapsayacak şekilde)

e-Yılbaşı tatili ve çocuğun doğum gününde tek yıllarda anne ile çift yıllarda baba ile saat 10.00 ila 17.00 arasında kalmasına,

f- Her iki ebeveynin çocuğa tıbbi müdahale gerektiren herhangi bir ciddi hastalığı olduğunda derhal diğer ebeveyne bilgi vermesine, kullandığı ilaçları varsa teslim sırasında diğer ebeveynin bilgilendirilmesine, ilaçların da çocukla birlikte teslimine,

g- Her iki ebeveynin de açık adreslerini ve adres değişikliklerini karşılıklı olarak birbirlerine bildirmelerine,

h- Ebeveynlerden birinin ailesi için önemli olan düğün cenaze töreni gibi özel günlerde şahsi ilişkiyi birbirleri ile görüşerek düzenleyebilmelerine,

ı-Her iki ebeveynin diğer taraf ve ailesi ile ilgili ahlaki konularda ve nafaka konusunda konuşmamasına ve bundan çocuk önünde konuşmaktan kaçınmasına,

i-Çocuğu teslim alınırken ve teslim edilirken yanında bulunan ebeveyn tarafından kıyafetleri, kimliği ve varsa okul araç gerekleri ile birlikte hazır bulundurulmasına,

j- Diğer ebeveynin yanında iken yapılanlardan dolayı çocuğun sorgulanmamasına,

k- Okul toplantıları ve gösterileri konusunda ve çocuğun karnesi konusunda diğer ebeveyne bilgi verilmesine, velayet kendisine verilmeyen ebeveynin de bu toplantı ve gösterilere katılabilmesine,

l- Velayet kendisine verilmeyen ebeveynin [cihaz ve masrafı karşılamak kaydıyla] çocuğunu her türlü iletişim vasıtaları ile saat 17.30 ila 19.30 saatleri arasında 20 dakika süre ile arama hakkına sahip bulunmasına,

3-Davacı tarafça yapılan 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç, ‭17.688‬ TL ‭yargılama gideri toplamı 18.543,2‬ TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 187,8 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

5-Kullanılmayan gider avansının Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 333'üncü ve Yönetmeliğin 207'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca yazı işleri müdürü tarafından hükmün kesinleşmesinden sonra re'sen ilgilisine veya vekiline hesap numarası bildirmiş ise elektronik ortamda hesaba aktarılmak suretiyle, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT, merkez ve işyerileri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak iadesine,

6-Kullanılmayan delil avansının Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 333'üncü ve Yönetmeliğin 207'nci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca yazı işleri müdürü tarafından hükmün kesinleşmesinden sonra re'sen ilgilisine veya vekiline hesap numarası bildirmiş ise elektronik ortamda hesaba aktarılmak suretiyle, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT, merkez ve işyerileri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak iadesine,

7-Karar kesinleştiğinde gerekçeli karar ile kesinleşme şerhinin UYAP üzerinden Reyhanlı Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesaplanan 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair; ilamın usulen taraflardan her birine tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir yer Aile Mahkemesi, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvurmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 11/12/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/01/2026