RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Rize ili, Merkez ilçesi, Kaplıca Mahallesi 1060 ada 18 parsel ada 5 taşınmazın krokisinde B(4.702,07m²), B1(104,97m²), B2(181,12m²), B3(5,74m²) harfleri ile gösterilen toplam 4.993,90 m²'lik kısmına ilişkin davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine, Rize ili, Merkez ilçesi, Kaplıca Mahallesi 1060 ada 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 1.161.162,54 TL olduğunun tespitine, acele kamulaştırma bedeli(Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/170 Esas 2019/306 Karar) olan 526.010,13 TL düşüldükten sonra tespit edilen 635.152,41 TL kamulaştırma fark bedeline en yüksek oranda faiz işletilmesine, Rize ili, Merkez ilçesi, Kaplıca Mahallesi Kaplıca Mahallesi 1060 ada 18 ada 5 parsel) sayılı taşınmazın kamulaştırılan kısmı için tespit edilen kamulaştırma fark bedeli olan 635.152,41 TL'nin tapu maliklerine ve mirasçılarına tapu kaydındaki ve mirasçılık belgelerindeki hisseleri oranında derhal ödenmesine, dair Mahkememiz hüküm ile birlikte davacı kurum tarafından verilen istinaf dilekçesinin davalı ZAİDE TÜYLÜOĞLU,MUSTAFA TÜYLÜOĞLU (1961 Doğumlu )MUSTAFA TÜYLÜOĞLU (1982 Doğumlu ) ve YETER KOYUNCU'ya tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulacağına ilanen tebliğ olunur.11/11/2025