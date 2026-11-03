RİZE AİLE MAHKEMESİ

НОМЕР ДЕЛА : 2025/601

ОТВЕТЧИК : ЭЛИЗАВЕТА КАРА, идентификационный № 20041398928, имя отца: Александр, имя матери: Маргарита, родилась 29.05.1977 в г. Обнинске.

В рамках судебного разбирательства по делу о расторжении брака, возбужденному против вас по иску истца:

Нашим судом в целях вручения вам искового заявления и определения о принятии дела к производству и подготовке дела к судебному разбирательству по адресу, указанному в исковом заявлении, в соответствии со статьёй 25/А Закона № 7201 «Об уведомлениях» через Посольство Турецкой Республики в Москве по вашему адресу было направлено судебное извещение. Однако в связи с тем, что установить Ваше местонахождение по указанному адресу не представилось возможным, а ваш точный адрес не был установлен, судом было принято решение о вручении искового заявления и определения суда посредством публикации объявления.

Настоящим посредством публикации объявления am сообщается, что в течение двух недель со дня опубликования настоящего объявления вы обязаны представить возражения (ответ) на исковое заявление либо назначить представителя для ведения данного дела. В противном случае, в соответствии Закона № 3156 «О международном частном праве и процессе» и/или статьёй 213/2 Гражданского процессуального кодекса Турецкой Республики судебное разбирательство будет продолжено в ваше отсутствие.

Настоящее объявление является надлежащим уведомлением и имеет юридическую силу вместо вручения искового заявления и извещения о дате судебного заседания.