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ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

15-10-2026 00.00
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ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVALARI LİSTESİ

Kamulaştırma Yapan: TEDAŞ Hukuki Dayanak: 2942 S.K. Madde 10 Görevli Mahkeme Şabanözü Asliye Hukuk Mahkemesi Dosyası Toplam Kayıt: 134 Dava

SIRAESAS NODAVALI HAK SAHIPLERI / MIRASÇILARİLÇE / MAHALLE - KÖYADA/PARSEL
12026/367Ahmet GökkayaŞabanözü/Gürpınar Mah.894/118
22026/368Ahmet GökkayaŞabanözü/Gürpınar Mah.894/115
32026/369Hamide Yavuz ve diğerleriŞabanözü/Gürpınar Mah.894/112
42026/370Şaban ÜnlüŞabanözü/Gürpınar Mah.893/12
52026/371Hüseyin UygurŞabanözü / Gürpınar Mah.893/11
62026/372Ahmet ÖzmenŞabanözü/Gürpınar Mah.893/7
72026/373Mustafa KurtŞabanözü/Gürpınar Mah.893/5
82026/374Rasim ÖzmenŞabanözü/Gürpınar Mah.893/6
92026/375Hüseyin ÖksüzŞabanözü / Gürpınar Mah.893/3
102026/376Cevdet UygurŞabanözü/Gürpınar Mah.893/4
112026/377Rıfat GüngörmüşŞabanözü/Gürpınar Mah.893/2
122026/378Mihriban Doğan ve diğerleriŞabanözü/Gürpınar Mah.891/27
132026/379Dilek Kaya ve diğerleriŞabanözü/Gürpınar Mah.891/26
142026/380Kadir UzgurŞabanözü/Gürpınar Mah.891/23
152026/381Cevdet UygurŞabanözü/Gürpınar Mah.891/18
162026/382Ekrem KarataşŞabanözü/Gürpınar Mah.884/104
172026/383Satılmış Özel ve diğerleriŞabanözü / Gürpınar Mah.884/97
182026/384Yusuf Avcıkaya ve diğerleriŞabanözü / Gürpınar Mah.884/61
192026/385Hasan ÇetinŞabanözü/Gürpınar Mah.884/56
202026/386Kadir Kaya ve diğerleriŞabanözü/Gürpınar Mah.884/57
212026/387Hüseyin KayaŞabanözü/Gürpınar Mah.884/43
222026/388Rabiye Görgülü ve diğerleriŞabanözü/Gürpınar Mah.884/44
232026/389Emine BağcıŞabanözü/Gürpınar Mah.883/10
242026/390Menevşe ÖzcanŞabanözü/Gürpınar Mah.883/109
252026/391Hüseyin Aktaş ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyu120/4
262026/392Şerife Emirahmet ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü120/5
272026/393Afife Alemdar ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü120/9
282026/394Mehmetali Altınbaş ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü120/10
292026/395Ahmet GürhanŞabanözü/Bakırlı Köyü120/36
302026/396Bekir GürhanŞabanözü/Bakırlı Köyü120/37
312026/397Mustafa Kavlak ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü120/38
322026/398Mustafa ArıkanŞabanözü/Bakırlı Köyü120/39
332026/399Şakir KarakuzuŞabanözü/Bakırlı Köyü120/40
342026/400Emre EnişteŞabanözü/Bakırlı Köyü120/41
352026/401Akif ArkanŞabanözü / Çaparkayı Köyü110/252
362026/402Şakir ÖzelŞabanözü/Çaparkayı Köyü110/250
372026/403Zeynep Aydoğan ve diğerleriŞabanözü Çaparkayı Köyü110/247
382026/404Faruk Erdoğdu ve diğerleriŞabanözü Çaparkayı Köyü110/237
392026/405Osman ÇeliktenŞabanözü/Çaparkayı Köyü110/236
402026/406Ayşe Gürpınar ve diğerleriŞabanözü/Çaparkayı Köyü110/238
412026/407Irfan CeyhanŞabanözü/Çaparkayı Köyü110/239
422026/408Mehmet SayınŞabanözü/Çaparkayı Köyü110/240
432026/410Irfan Ceyhan ve diğerleriŞabanözü/Çaparkayı Köyü110/241
442026/411Ayşe Gürpınar ve diğerleriŞabanözü/Çaparkayı Köyü110/229
452026/412Süleyman SayınŞabanözü / Çaparkayı Köyü110/288
462026/413Bekir DurmuşŞabanözü/Çaparkayı Köyü109/42
472026/414Ethem Sarıkaya ve diğerleriŞabanözü/Çaparkayı Köyü109/44
482026/415Abdurrahman KöseŞabanözü/Bakırlı Köyü124/174
492026/416Emiç Kutlu ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü124/177
502026/417Munise ÖzmenŞabanözü/Çaparkayı Köyü109/32
512026/418Mustafa ÖzelŞabanözü/Çaparkayı Köyü109/33
522026/419Ali DemirtaşŞabanözü / Çaparkayı Köyü109/34
532026/420Sıddıka Kabaca ve diğerleriŞabanözü/Çaparkayı Köyü109/37
542026/421Hüseyin ArkanŞabanözü/Çaparkayı Köyü109/38
552026/422Münevver Sarıkaya ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü125/17
562026/423Şerife Altınbaş ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü125/19
572026/424Muhsin ZaimŞabanözü / Bakırlı Köyü125/112
582026/425Naime KibaroğluŞabanözü / Bakırlı Köyü125/22
592026/426Şükrü Kahya ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü125/24
602026/427Mustafa ÜnverŞabanözü/Bakırlı Köyü125/131
612026/428Hasan DemiralayŞabanözü/Bakırlı Köyü125/27
622026/429Hasan RecepŞabanözü/Bakırlı Köyü125/63
632026/430Müzeyyen MüştakŞabanözü/Bakırlı Köyü125/62
642026/431Hasan DemiralayŞabanözü / Bakırlı Köyü125/61
652026/432Hasan DemiralayŞabanözü / Bakırlı Köyü125/73
662026/433Ali Emirahmet ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü125/74
672026/434Fatma ZaimŞabanözü / Bakırlı Köyü125/75
682026/435Seyitahmet Zaim ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü125/78
692026/436Kadir Önder ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü125/79
702026/437Hasan Zaim ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü125/80
712026/438Osman Uzunosmanoğlu ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü125/90
722026/439Yusuf SarıkayaŞabanözü/Bakırlı Köyü125/89
732026/440Afife DemiralayŞabanözü / Bakırlı Köyü126/17
742026/441Meryem Zaim ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü126/19
752026/442Ali YılmazŞabanözü / Bakırlı Köyü126/16
762026/443Mavi Sarıkaya ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü126/15
772026/444Bayram KoçŞabanözü/Bakırlı Köyü126/14
782026/445Eyyüp KoçŞabanözü/Bakırlı Köyü126/20
792026/446Meryem Zaim ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü126/21
802026/447Meryem Zaim ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü126/22
812026/448İbrahim KoçŞabanözü/Bakırlı Köyü126/23
822026/449Seyitahmet Zaim ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü126/24
832026/450Rukiye Nohut ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü126/32
842026/451İbrahim KoçŞabanözü/Bakırlı Köyü126/42
852026/452Sündüs Akyol ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü126/41
862026/453Feride Ceylan ve diğerleriŞabanözü/Çapar Köyü142/17
872026/454Osman Akyol ve diğerleriŞabanözü/Çapar Köyü142/18
882026/455Derya AçıkgözŞabanözü / Çapar Köyü142/19
892026/456Osman Akyol ve diğerleriŞabanözü / Çapar Köyü139/21
902026/457Cafer Akyol ve diğerleriŞabanözü / Çapar Köyü139/22
912026/458İnci Dedeoğlu ve diğerleriŞabanözü / Çapar Köyü139/23
922026/459Nazlı Akyol ve diğerleriŞabanözü/Çapar Köyü139/24
932026/460Hasan Akyol ve diğerleriŞabanözü/Çapar Köyü139/27
942026/461Mustafa Gürhan ve diğerleriŞabanözü / Çapar Köyü139/28
952026/462Hasan YoldaşŞabanözü / Çapar Köyü139/29
962026/463Arif OzmenŞabanözü/Bakırlı Köyü128/1
972026/464Seyitahmet Özel ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/3
982026/465Müzeyyen Müştak ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/4
992026/466Türkan Akyol ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyu128/6
1002026/467Mustafa Akyol ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/8
1012026/468Seyitahmet Özel ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/9
1022026/469Kadir ÜnverŞabanözü/Bakırlı Köyü128/10
1032026/470Ali ÖzmenŞabanözü/Bakırlı Köyü128/11
1042026/471Fatma RecepŞabanözü / Bakırlı Köyü128/12
1052026/472Türkan Akyol ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü128/13
1062026/473Neslihan Yılmaz ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/37
1072026/474Meryem ÜnverŞabanözü/Bakırlı Köyü128/41
1082026/475Mikdat ÖzmenŞabanözü/Bakırlı Köyü128/40
1092026/476Hafize Özmen ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/39
1102026/477Mustafa AkyolŞabanözü / Bakırlı Köyü128/26
1112026/478İbrahim KoçŞabanözü / Bakırlı Köyü128/25
1122026/479Mustafa Akyol ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü128/24
1132026/480Abdullah Aydoğan ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü128/14
1142026/481Seyitahmet Özel ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/23
1152026/482Zeynel ÖzmenŞabanözü/Bakırlı Köyü128/22
1162026/483Hafize Özmen ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü128/21
1172026/484Munise Kahya ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/20
1182026/485Türkan Akyol ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/18
1192026/486Mustafa Akyol ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü128/16
1202026/487Munise Kahya ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/17
1212026/488Mehmet Sarıkaya ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü128/82
1222026/489Yusuf Önder ve İbrahim ÖnderŞabanözü / Bakırlı Köyü128/81
1232026/490Hasan DemiralayŞabanözü/Bakırlı Köyü128/84
1242026/491Davut SarıkayaŞabanözü/Bakırlı Köyü128/85
1252026/492Mehmet Ünver ve Zübeyde SarıkayaŞabanözü/Bakırlı Köyü114/88
1262026/493Fahrettin Özel ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü114/72
1272026/494Naile Bayar ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü114/71
1282026/495Mustafa Çakır ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü114/99
1292026/496Hikmet Sarıkaya ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü114/100
1302026/497Fatma Yerli ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü114/44
1312026/498Satı Kurt ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü114/42
1322026/499Züleyha Demiralay ve diğerleriŞabanözü / Bakırlı Köyü114/31
1332026/500Kamil DemiralayŞabanözü/Bakırlı Köyü111/2
1342026/501Rıza Emrahmet ve diğerleriŞabanözü/Bakırlı Köyü111/1
#İlangovtr Basın no ILN02569272