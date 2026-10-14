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ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVALARI LİSTESİ
Kamulaştırma Yapan: TEDAŞ Hukuki Dayanak: 2942 S.K. Madde 10 Görevli Mahkeme Şabanözü Asliye Hukuk Mahkemesi Dosyası Toplam Kayıt: 134 Dava
|SIRA
|ESAS NO
|DAVALI HAK SAHIPLERI / MIRASÇILAR
|İLÇE / MAHALLE - KÖY
|ADA/PARSEL
|1
|2026/367
|Ahmet Gökkaya
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|894/118
|2
|2026/368
|Ahmet Gökkaya
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|894/115
|3
|2026/369
|Hamide Yavuz ve diğerleri
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|894/112
|4
|2026/370
|Şaban Ünlü
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|893/12
|5
|2026/371
|Hüseyin Uygur
|Şabanözü / Gürpınar Mah.
|893/11
|6
|2026/372
|Ahmet Özmen
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|893/7
|7
|2026/373
|Mustafa Kurt
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|893/5
|8
|2026/374
|Rasim Özmen
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|893/6
|9
|2026/375
|Hüseyin Öksüz
|Şabanözü / Gürpınar Mah.
|893/3
|10
|2026/376
|Cevdet Uygur
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|893/4
|11
|2026/377
|Rıfat Güngörmüş
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|893/2
|12
|2026/378
|Mihriban Doğan ve diğerleri
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|891/27
|13
|2026/379
|Dilek Kaya ve diğerleri
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|891/26
|14
|2026/380
|Kadir Uzgur
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|891/23
|15
|2026/381
|Cevdet Uygur
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|891/18
|16
|2026/382
|Ekrem Karataş
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|884/104
|17
|2026/383
|Satılmış Özel ve diğerleri
|Şabanözü / Gürpınar Mah.
|884/97
|18
|2026/384
|Yusuf Avcıkaya ve diğerleri
|Şabanözü / Gürpınar Mah.
|884/61
|19
|2026/385
|Hasan Çetin
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|884/56
|20
|2026/386
|Kadir Kaya ve diğerleri
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|884/57
|21
|2026/387
|Hüseyin Kaya
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|884/43
|22
|2026/388
|Rabiye Görgülü ve diğerleri
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|884/44
|23
|2026/389
|Emine Bağcı
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|883/10
|24
|2026/390
|Menevşe Özcan
|Şabanözü/Gürpınar Mah.
|883/109
|25
|2026/391
|Hüseyin Aktaş ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyu
|120/4
|26
|2026/392
|Şerife Emirahmet ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|120/5
|27
|2026/393
|Afife Alemdar ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|120/9
|28
|2026/394
|Mehmetali Altınbaş ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|120/10
|29
|2026/395
|Ahmet Gürhan
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|120/36
|30
|2026/396
|Bekir Gürhan
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|120/37
|31
|2026/397
|Mustafa Kavlak ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|120/38
|32
|2026/398
|Mustafa Arıkan
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|120/39
|33
|2026/399
|Şakir Karakuzu
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|120/40
|34
|2026/400
|Emre Enişte
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|120/41
|35
|2026/401
|Akif Arkan
|Şabanözü / Çaparkayı Köyü
|110/252
|36
|2026/402
|Şakir Özel
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|110/250
|37
|2026/403
|Zeynep Aydoğan ve diğerleri
|Şabanözü Çaparkayı Köyü
|110/247
|38
|2026/404
|Faruk Erdoğdu ve diğerleri
|Şabanözü Çaparkayı Köyü
|110/237
|39
|2026/405
|Osman Çelikten
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|110/236
|40
|2026/406
|Ayşe Gürpınar ve diğerleri
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|110/238
|41
|2026/407
|Irfan Ceyhan
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|110/239
|42
|2026/408
|Mehmet Sayın
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|110/240
|43
|2026/410
|Irfan Ceyhan ve diğerleri
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|110/241
|44
|2026/411
|Ayşe Gürpınar ve diğerleri
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|110/229
|45
|2026/412
|Süleyman Sayın
|Şabanözü / Çaparkayı Köyü
|110/288
|46
|2026/413
|Bekir Durmuş
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|109/42
|47
|2026/414
|Ethem Sarıkaya ve diğerleri
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|109/44
|48
|2026/415
|Abdurrahman Köse
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|124/174
|49
|2026/416
|Emiç Kutlu ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|124/177
|50
|2026/417
|Munise Özmen
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|109/32
|51
|2026/418
|Mustafa Özel
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|109/33
|52
|2026/419
|Ali Demirtaş
|Şabanözü / Çaparkayı Köyü
|109/34
|53
|2026/420
|Sıddıka Kabaca ve diğerleri
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|109/37
|54
|2026/421
|Hüseyin Arkan
|Şabanözü/Çaparkayı Köyü
|109/38
|55
|2026/422
|Münevver Sarıkaya ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/17
|56
|2026/423
|Şerife Altınbaş ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/19
|57
|2026/424
|Muhsin Zaim
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|125/112
|58
|2026/425
|Naime Kibaroğlu
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|125/22
|59
|2026/426
|Şükrü Kahya ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/24
|60
|2026/427
|Mustafa Ünver
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/131
|61
|2026/428
|Hasan Demiralay
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/27
|62
|2026/429
|Hasan Recep
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/63
|63
|2026/430
|Müzeyyen Müştak
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/62
|64
|2026/431
|Hasan Demiralay
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|125/61
|65
|2026/432
|Hasan Demiralay
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|125/73
|66
|2026/433
|Ali Emirahmet ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|125/74
|67
|2026/434
|Fatma Zaim
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|125/75
|68
|2026/435
|Seyitahmet Zaim ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|125/78
|69
|2026/436
|Kadir Önder ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/79
|70
|2026/437
|Hasan Zaim ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|125/80
|71
|2026/438
|Osman Uzunosmanoğlu ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/90
|72
|2026/439
|Yusuf Sarıkaya
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|125/89
|73
|2026/440
|Afife Demiralay
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|126/17
|74
|2026/441
|Meryem Zaim ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|126/19
|75
|2026/442
|Ali Yılmaz
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|126/16
|76
|2026/443
|Mavi Sarıkaya ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|126/15
|77
|2026/444
|Bayram Koç
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|126/14
|78
|2026/445
|Eyyüp Koç
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|126/20
|79
|2026/446
|Meryem Zaim ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|126/21
|80
|2026/447
|Meryem Zaim ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|126/22
|81
|2026/448
|İbrahim Koç
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|126/23
|82
|2026/449
|Seyitahmet Zaim ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|126/24
|83
|2026/450
|Rukiye Nohut ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|126/32
|84
|2026/451
|İbrahim Koç
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|126/42
|85
|2026/452
|Sündüs Akyol ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|126/41
|86
|2026/453
|Feride Ceylan ve diğerleri
|Şabanözü/Çapar Köyü
|142/17
|87
|2026/454
|Osman Akyol ve diğerleri
|Şabanözü/Çapar Köyü
|142/18
|88
|2026/455
|Derya Açıkgöz
|Şabanözü / Çapar Köyü
|142/19
|89
|2026/456
|Osman Akyol ve diğerleri
|Şabanözü / Çapar Köyü
|139/21
|90
|2026/457
|Cafer Akyol ve diğerleri
|Şabanözü / Çapar Köyü
|139/22
|91
|2026/458
|İnci Dedeoğlu ve diğerleri
|Şabanözü / Çapar Köyü
|139/23
|92
|2026/459
|Nazlı Akyol ve diğerleri
|Şabanözü/Çapar Köyü
|139/24
|93
|2026/460
|Hasan Akyol ve diğerleri
|Şabanözü/Çapar Köyü
|139/27
|94
|2026/461
|Mustafa Gürhan ve diğerleri
|Şabanözü / Çapar Köyü
|139/28
|95
|2026/462
|Hasan Yoldaş
|Şabanözü / Çapar Köyü
|139/29
|96
|2026/463
|Arif Ozmen
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/1
|97
|2026/464
|Seyitahmet Özel ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/3
|98
|2026/465
|Müzeyyen Müştak ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/4
|99
|2026/466
|Türkan Akyol ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyu
|128/6
|100
|2026/467
|Mustafa Akyol ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/8
|101
|2026/468
|Seyitahmet Özel ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/9
|102
|2026/469
|Kadir Ünver
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/10
|103
|2026/470
|Ali Özmen
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/11
|104
|2026/471
|Fatma Recep
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/12
|105
|2026/472
|Türkan Akyol ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/13
|106
|2026/473
|Neslihan Yılmaz ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/37
|107
|2026/474
|Meryem Ünver
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/41
|108
|2026/475
|Mikdat Özmen
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/40
|109
|2026/476
|Hafize Özmen ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/39
|110
|2026/477
|Mustafa Akyol
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/26
|111
|2026/478
|İbrahim Koç
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/25
|112
|2026/479
|Mustafa Akyol ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/24
|113
|2026/480
|Abdullah Aydoğan ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/14
|114
|2026/481
|Seyitahmet Özel ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/23
|115
|2026/482
|Zeynel Özmen
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/22
|116
|2026/483
|Hafize Özmen ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/21
|117
|2026/484
|Munise Kahya ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/20
|118
|2026/485
|Türkan Akyol ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/18
|119
|2026/486
|Mustafa Akyol ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/16
|120
|2026/487
|Munise Kahya ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/17
|121
|2026/488
|Mehmet Sarıkaya ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/82
|122
|2026/489
|Yusuf Önder ve İbrahim Önder
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|128/81
|123
|2026/490
|Hasan Demiralay
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/84
|124
|2026/491
|Davut Sarıkaya
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|128/85
|125
|2026/492
|Mehmet Ünver ve Zübeyde Sarıkaya
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|114/88
|126
|2026/493
|Fahrettin Özel ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|114/72
|127
|2026/494
|Naile Bayar ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|114/71
|128
|2026/495
|Mustafa Çakır ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|114/99
|129
|2026/496
|Hikmet Sarıkaya ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|114/100
|130
|2026/497
|Fatma Yerli ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|114/44
|131
|2026/498
|Satı Kurt ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|114/42
|132
|2026/499
|Züleyha Demiralay ve diğerleri
|Şabanözü / Bakırlı Köyü
|114/31
|133
|2026/500
|Kamil Demiralay
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|111/2
|134
|2026/501
|Rıza Emrahmet ve diğerleri
|Şabanözü/Bakırlı Köyü
|111/1
#İlangovtr Basın no ILN02569272