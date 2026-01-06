ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1.İHALENİN KONUSU

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların ayrı ayrı “Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmazlar, 6306 sayılı Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan muafiyetlerden faydalanabilecektir.

S.N Mahallesi Ada No Parsel No Taşınmaz Alanı (m²) İmar Durumu Emsale Esas

İnşaat Alanı

(m²) Müteahhitlik Sınıfı Muhammen Bedel 1 Çamlıca 9272 1 8.450,59 Taks: 0.50 Emsal: 2.00 Blok Nizam

5 Kat (Bl-5) Ticaret+Konut 16.901,18 EN AZ

"C1" GRUBU 169.011.800 TL 2 Kahvelipınar 5033 28 5.309,44 Emsal: 1.20 Yençok = 6 Kat Konut 6.371,32 EN AZ

"E"

GRUBU 53.094.400 TL 3 Kahvelipınar 8141 3 3.823,61 Taks: 0.50 Emsal: 2.00 Blok Nizam

6 Kat (Bl-6) Konut 7.647,22 EN AZ

“E”

GRUBU 38.236.100 TL

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İdare: Şahinbey Belediye Başkanlığı

Adres: Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No:8 Şahinbey / GAZİANTEP

Telefon-Fax: 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45

3. İŞİN ADI: Yukarıdaki bilgileri verilen taşınmazların ayrı ayrı “Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi.

4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait olan yukarıdaki tabloda bilgileri belirtilen taşınmazların ayrı ayrı idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir.

5. MUHAMMEN BEDEL: Yukarıdaki bilgileri verilen taşınmazların ayrı ayrı muhammen bedelleri tabloda belirtilmiştir. İlgili kanun gereği belediye mülkleri K.D.V. ’den muaftır.



6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dâhili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI ve EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 13:30’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 10 Şubat 2026 Salı günü saat 17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. (Her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)



9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı

b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d. İmza Sirküleri:

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun)

f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun)

g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) fıkrasına göre temin edecekleri belgeler.

ı. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az yukarıdaki tabloda belirtilen müteahhitlik sertifikasına sahip olmalıdır. Ancak avan projeye göre hesaplanan inşaat alanının, yüklenicinin mevcut müteahhitlik sınıfını aşması halinde ise ilgili sınıfa uygun müteahhitlik sertifikasının ibrazı zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

i. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

j. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

k. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

l. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.



İlan olunur.