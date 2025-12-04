SAKARYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağmaya Teşebbüs suçundan Ümmigül KORKMAZ (TC Kimlik No: 28817517122) hakkında Mahkememizin 17/10/2024 tarihli ve 2023/399 esas, 2024/375 karar sayılı ilamı ile; neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilip bu hükmün 5 yıl süre ile geriye bırakılmasına karar verilmiş ancak tüm arama ve çabalara rağmen gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle;

1-Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihten başlayarak iki haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna müracaat edilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02/12/2025