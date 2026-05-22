SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

In dem von der Klagepartei gegen Sie angestrengten Verfahren wegen Aufhebung der Miteigentümergemeinschaft (bei Miteigentum nach Anteilen);

Da die vom Gericht an Ihre in der Klageschrift angegebene Adresse gesandte Ladung mit dem Vermerk, dass Sie unter dieser Anschrift nicht mehr polizeilich gemeldet sind, nicht zugestellt werden konnte und auch die behördliche Anschriftenermittlung ergebnislos blieb, wurde die öffentliche Zustellung der Klageschrift sowie des Termins zur mündlichen Verhandlung beschlossen.

Gegenstand des Verfahrens ist die Aufhebung der Gemeinschaft durch Veräußerung des Immobilienobjekts im Viertel Budaklar, Lage Köyiçi, Adapazarı/Sakarya, Parzelle 2815 (Immobiliennummer: 15453927, Band-Nr. 29, Blatt-Nr. 2811), an welchem Sie als Anteilseignerin eingetragen sind, da unter den Miteigentümern keine Einigung erzielt werden konnte.

Sehr geehrte MÜZEYYEN TRİSNER;

Termin zur mündlichen Verhandlung: 02.07.2026 um 10:25 Uhr.

Hiermit werden Sie aufgefordert, zum vorgenannten Termin persönlich zu erscheinen oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Andernfalls wird das Verfahren gemäß Art. 213/2 der Zivilprozessordnung Gesetz Nr. 3156 in Ihrer Abwesenheit fortgeführt. Diese Bekanntmachung ersetzt die förmliche Zustellung der Klageschrift sowie der Ladung zum Termin.

Sie können auf dieses Dokument im UYAP-Informationssystem unter der Adresse

http://vatandas.uyap.gov.tr mit dem Zugangscode ZLcEij3 – l+1qdkD – t+XFuCP - fuyeUw= zugreifen.