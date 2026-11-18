SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
İ L A N
T.C. SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2024/933 Esas
DAVACILAR
1- ESİN GÜVEN
2- NİLGÜN SEVDİN
DAVALI:
1- ALİYE ATAY
2- ALPAY SEÇER
3- ARZU TOKER
4- ASUMAN BOSTANCI
5- BEHİYE PİŞKİN
6- CANAN YILDIRIM
7- CEVDET KARTAL
8- DURMUŞ ALİ SERT
9- ERCAN ATAY
10- ERSEL SEÇER
11- FATMA AKDUMAN
12- FATMA GÜL
13- FATMA ÜR
14- FURKAN DOĞRU
15- GÖKHAN SEÇER - KOMMUNİSTİÇESKAYA CAD. 22/73 UFA 9831 BAŞKÜRDİSTAN RUSYA
16- HAMİT SERT
17- HEDİYE YAPAN
18- HÜSEYİN ESENDEMİR
19- KADRİYE DOĞRU
20- KAMURAN OLGUN
21- KIYMET ÖLMEZ
22- MELEK AKCAN
23- MİHRİBAN GÜL
24- MÜBERRA ÖZDİL
25- MÜZEYYEN KABİL
26- NECDET KARTAL
27- NERMİN BİRKAN
28- NEZAHAT KONTAŞ
29- NURCAN ATAY
30- ORHAN KARTAL
31- ÖMER DOĞRU
32- SERHAT YAVUZ
33- SEVİM ZÜMRÜTOVA
34- TALAT EROL
35- ÜMİT SERT
Mahkememizde görülmekte olan ve aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması neticesinde;
Davalı Gökhan Seçer için mahkememize bildirilen adreslere dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 19/01/2027 günü saat: 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu; dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.