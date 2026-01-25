SAKARYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememiz 2024/119 E. 2025/232 K. sayılı dosyasında Mehmet Şengülen'in (T.C 115....184) mernis adresinin yurt dışı olması konsolosluk aracılığı ile yapılan tebligatın iade edilmiş olması nedeniyle tebliğ işleminin ilanen yapılmasına karar verilmiş yapılan yargılama sonunda Davanın Kabulü ile; Sakarya ili Serdivan ilçesi Serdivan Mahallesi 720 ve 721 parsel sayılı taşınmazların davalılar murisi Rabia Öner (Ömer Kızı) adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar adına Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/1219 Esas 2009/1138 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki miras payları oranında tapuya kayıt ve tesciline kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir ilanen tebliğ olunur.