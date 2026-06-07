SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİ

Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret suçundan Dairemizin 31/03/2026 tarih, 2025/3601 Esas, 2026/1073 Karar sayılı ilamı ile İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine (Temyiz yolu açık olmak üzere) karar verilmiştir.

Osman ve Emine'den olma 09/01/1962 Sarayönü doğumlu, Konya Sarayönü İlçesi, Doğuistasyon mah/köy. nüfusuna kayıtlı, 28052155974 T.C Kimlik Nolu Güler ALTUN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve kendisine gerekçeli karar ile katılan vekilinin temyiz başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin sanığın en son ikamet adresi olduğu tespit edilen 120 ALMA ROAD BH9 1 AL BOURBENIUTH BH9 1 AL 9985 BOURNEMOUTH/İNGİLTERE' de YAYIMLANAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, CMK'nın 286/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde aynı Kanunun 294. maddesindeki düzenleme gereğince hükmün hangi sebeplerle bozulmasının istenildiğine dair temyiz sebepleri de gösterilmek suretiyle (temyiz sebeplerinin gösterilmemesi halinde temyiz istemi reddedilir) Dairemize ya da Dairemize gönderilmek üzere en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesine, asliye ceza mahkemesine veya ağır ceza mahkemesine, ceza infaz kurumunda bulunanlar bakımından ise ceza infaz kurumu idaresine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturulması suretiyle TEMYİZ yasa yolunun açık olduğu hususu İLAN OLUNUR.04/06/2026