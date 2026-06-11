SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE –1. İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mevkiindeki Sakarya Büyükşehir Şehirler Arası Otobüs Terminalinin hâlihazırda idari faaliyetlerde kullanılan bağımsız bölümlerinin haricindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait tüm bağımsız bölümlerinin ve diğer alanlarının müştereken 10 (on) yıl süreliğine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi işi ihalesi yapılacaktır.



MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkalığı, Gelirler Şube Müdürlüğünden 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir.



MADDE–3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 25.06.2026 günü saat 15:00’de yapılacaktır.



MADDE – 4. İHALENİN NİTELİĞİ, MİKTARI, MUHAMMEN KİRA BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:



İhale Konusu

Yerin Mevkii Kiralama Süresi Aylık Muhammen

Kira Bedeli 10 Yıllık Muhammen

Kira Bedeli Geçici Teminatı (%3) İhale Saati Sakarya İli, Arifiye İlçesi,

Hanlıköy Mevkii 10 Yıl

(120 ay) 811.025,10TL +KDV 97.323.012,00TL + KDV 2.919.690,36 TL 15.00

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale tarihi ve saati olan 25.06.2026 Perşembe günü saat 12:30’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığından sıra numarası alınarak İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.



İsteklilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

1.İsteklinin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortaklığını gösterir belge (Aslı veya İlgili Kurumundan Aslı Gibidir Yapılmışı)

2.Ticaret sicil gazetesi (Aslı veya Noter onaylı sureti veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış e-imzalı doğrulatılabilir Ticaret sicil gazetesi ve Fotokopisi)

3.İhaleye iştirak edecek tüzel kişilik yetkilisinin veya vekilinin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

4.Vekâleten katılım durumunda noter onaylı vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

5.Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

6.Tüzel kişiliğin kep adresi ve mersis numarasını da içeren kanuni adres beyanı (Aslı)

7.Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir yazılı beyan (Aslı)

8.EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)

9.Teklif vermeye yetkili kişi veya vekili tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

10.İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

11.Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

12.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)

Önemli Not:

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

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