SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

5271 Sayılı Kanun'un 94/3 maddesince Taahhüdün Yerine Getirilmemesi eyleminden, kabahatli Çoşkun ve Nuran oğlu, 04/05/1987 doğumlu Çoşkun YILDIZ hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 18/05/2026 tarih, 2026/97 defter n. ve 2026/83 k. numaralı idari yaptırım kararı ile, hakkında yakalama emri bulunan kabahatli Çoşkun YILDIZ'ın 02/05/2026 tarihinde yakalandığı ve günün nöbetçi savcısı talimatı ile 06/05/2026 gününe kadar taahhüd verilerek aynı gün serbest bırakıldığı ancak kabahatlinin ifade için gelmediği ve üzerine atılı kabahat eylemini işlediği, Çoşkun YILDIZ'ın 5271 sayılı CMK'nın 94/3 maddesi uyarınca taahhüdü ihlal eylemi nedeniyle 8.686,00 TL idari para cezası ile cezalandırıldığı, tebliğden itibaren 2 hafta içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkının bulunduğunun tebliğ ile ihtar edildiği ancak kabahatlinin beyan ettiği adrese tebliğ edilemediği, yeni adresinin tespit edilemediği, adres kayıt sisteminde de kayıtlı adresi olmadığı anlaşıldığından;

Kararın 7201 sayılı kanunun 28 ve 29. maddesi gereği Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilan yoluyla tebliğine, aynı kanunun 31.maddesi gereğince ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın kabahatliye tebliğ edilmiş sayılması ve yukarıda belirtilen yasal sürede itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.