SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ SARAYKÖY MAHALLESİ

ADA NO: 14187

PARSEL NO: 27

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.107,35

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- AHMET BOZKURT-39218016268

2- AHMET KOÇ-38696033682

3- AŞİRE ÖZEN-37115086360

4- ATİKE AYTAŞ-36587100314

5- AYŞE AKKUŞ-38288047202

6- AYŞE KOÇ-38822029442

7- ÇİĞDEM GÜREL-64099182986

8- DİDEM BOZKURT-39191017146

9- DİLEK YILMAZ-25001490438

10- EMİNE ALPER-30092320144

11- EMİNE ERGÜN-38324046022

12- HACER TAŞKIRAN-14930825350

13- HATİCE BOZKURT-39212016486

14- HATİCE KARAGÖZ-36953091758

15- HATİCE TAŞKIN-37439075514

16- HÜSEYİN YILMAZ-16859760866

17- İBRAHİM KARAGÖZ-37391077120 - [15608-06268-22987]

18- İSMAİL KARAGÖZ-37385077358

19- MEHMET BOZKURT-39188017210

20- MEHMET KOÇ-38699033528

21- MERYEM ERDOĞAN-37964058068

22- MUSTAFA KARAGÖZ-37409076534

23- MUSTAFA KOÇ-38687033974

24- MÜMİN BOZKURT-39200016832

25- NECLA PALA-38483040718

26- OSMAN KOÇ-38684034028

27- SAADET ÇİÇEK-38051055120

28- SALİM KOÇ-38711033130

29- SANİYE BOZKURT-39215016322

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 14187 ada, 27 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı teklifi ve 09/10/2025tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/399 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.09.2026