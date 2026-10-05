SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/399 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ SARAYKÖY MAHALLESİ
ADA NO: 14187
PARSEL NO: 27
YÜZÖLÇÜMÜ: 1.107,35
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1- AHMET BOZKURT-39218016268
2- AHMET KOÇ-38696033682
3- AŞİRE ÖZEN-37115086360
4- ATİKE AYTAŞ-36587100314
5- AYŞE AKKUŞ-38288047202
6- AYŞE KOÇ-38822029442
7- ÇİĞDEM GÜREL-64099182986
8- DİDEM BOZKURT-39191017146
9- DİLEK YILMAZ-25001490438
10- EMİNE ALPER-30092320144
11- EMİNE ERGÜN-38324046022
12- HACER TAŞKIRAN-14930825350
13- HATİCE BOZKURT-39212016486
14- HATİCE KARAGÖZ-36953091758
15- HATİCE TAŞKIN-37439075514
16- HÜSEYİN YILMAZ-16859760866
17- İBRAHİM KARAGÖZ-37391077120 - [15608-06268-22987]
18- İSMAİL KARAGÖZ-37385077358
19- MEHMET BOZKURT-39188017210
20- MEHMET KOÇ-38699033528
21- MERYEM ERDOĞAN-37964058068
22- MUSTAFA KARAGÖZ-37409076534
23- MUSTAFA KOÇ-38687033974
24- MÜMİN BOZKURT-39200016832
25- NECLA PALA-38483040718
26- OSMAN KOÇ-38684034028
27- SAADET ÇİÇEK-38051055120
28- SALİM KOÇ-38711033130
29- SANİYE BOZKURT-39215016322
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 14187 ada, 27 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı teklifi ve 09/10/2025tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10471 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/399 Esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.09.2026