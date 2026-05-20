SAMSUN ASARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Samsun Asarcık Belediye Meclisinin 01.04.2026/23 tarih ve sayılı kararları gereği; mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada No.su, Parsel No.su, Alanı, Niteliği, Muhammen Satış Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen “ARSA” vasıflı 1 adet taşınmazın tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

Taşınmaz Bilgileri Tablosu:

İlçe Mahalle Ada Parsel Alan (m²) Nitelik Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat

Bedeli

İhale Tarihi ve Saati ASARCIK Biçincik Mah. 342 1 3.027,73 ARSA 15.138.650,00 TL 455.000,00 TL 05.06.2026 15:30

2- İhalede yarışma(artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır.

3- İhale Şartnameleri, Samsun Asarcık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden her bir şartname için 2000,00 TL bedel karşılığında temin edilir.

4- Bahse konu İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Biçincik Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:45 Asarcık/SAMSUN adresinde bulunan Samsun Asarcık Belediyesi Binasının 2. Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Asarcık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

6-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:

A. İstekli gerçek kişi ise:

a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b. İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

c. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

d. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

e. Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Emlak Servisi veznesine veya banka hesaplarına yatırılarak makbuz veya dekont alınacaktır.)

f. İhaleye katılanın ilçe Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak servisinden tanzim edilecektir.)

g. 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

ı) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

B. İstekli tüzel kişi ise:

a. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı

c. Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi

d. Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler(Belediyemiz Emlak Servisi veznesine veya banka hesaplarına yatırılarak makbuz veya dekont alınacaktır.)

e. İhaleye katılanın İlçe Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Servisinden tanzim edilecektir.)

f. 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

g. Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

C.Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.



7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Asarcık Belediyesi Hizmet Binası – Biçincik Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:45 Asarcık/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.