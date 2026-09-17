SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Samsun İli İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi 110 Ada 654 Parseldeki Kadın Doğum Hastanesi, A,B,D,F,G Blokları, Kadın Doğum Hastanesi Polikliniği, Radyoterapi ve Onkoloji Servis Binaları Yıkım – Enkaz Hurdası Satış İhalesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No İşin Nevi Niteliği Muhammen Bedel Geçici Teminat (TL) (%10) İhale Gün ve Saati 1 Samsun İli İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi 110 Ada 654 Parseldeki Kadın Doğum Hast., A,B,D,F,G Blokları, Kadın Doğum Hastanesi Polikliniği, Radyoterapi ve Onkoloji Servis Binaları Yıkım – Enkaz Hurdası Satış İhalesi Yıkım ve Enkaz Kaldırma İşi 15.801.213,44 TL 1.580.121,35 TL 29.09.2026 Saat-10:00

2) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: Samsun İl Sağlık Müdürlüğü (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 A Blok 1.Kat İlkadım/SAMSUN) Satın alma biriminden ücretsiz görülebilir ve yine aynı adresten TR05 0001 0002 2200 0010 0057 87 (Hesap adı: T.Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı) IBAN hesabına 1.000,00 TL (BinTL) şartname bedeli yatırılarak makbuz karşılığında satın alınabilir.

3) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: Samsun İl Sağlık Müdürlüğü (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 A Blok 7.Kat İlkadım/SAMSUN) Toplantı Salonunda, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale gün ve saatinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4) Muhammen bedeli: Yıkım – Enkaz Hurdası Satış işine ait bedel yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

5) Geçici teminat miktarı: Geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Nakit geçici teminat bedelleri TR05 0001 0002 2200 0010 0057 87 (Hesap adı: T.Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı) hesabına yatırılacaktır.

6) İsteklilerin tekliflerini hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, en son teklif verme süresi: İstekliler ihale saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 7. Kat toplantı salonunda hazır bulunacak ihale komisyonuna ve/veya Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 1. Kat Satınalma Birimine, istenen belgelerle birlikte tekliflerini yazılı olarak sunacaklardır. Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması zorunludur. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İstekliler, aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:



a. İstekliye ait son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesi,

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınmış Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan örneği (T.C.Kimlik Numaralı) veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması durumunda Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi ve vergi numarasının bildirilmesi,

c. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

d. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu (süresiz) (Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanun’un 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.)

e. İsteklilerin Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında aldıkları Yıkım İşleri Müteahhitliği Belgesi’ne (Y1-Y2 sınıfları) sahip olması gerekmektedir.

f. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı belgesi,

g. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

j. İstekliler tahmin edilen bedelin %50' sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye dayalı İş Deneyim/İş Bitirme Belgesini teklifleri ile birlikte Komisyona vereceklerdir.

8) İhale uhdesinde kalan istekli, İhale bedelini, Komisyon Kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak ödeyerek, teklif ettiği bedelin %6’ sı oranında kesin teminat vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

9) Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Binaların yıkımı yer teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bitirilecek ve yıkım işleminin tamamlanmasından sonra 30 gün içerisinde satın aldığı hurda malzemeler ile bina enkazı bulunduğu yerden kaldırılacaktır.

10) İlanda yer almayan hususlar için İhale Şartnamesi ve Teknik Şartnamede belirtilen hükümler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

11) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.