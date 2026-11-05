SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 96,38 hektarlık saha, Cumhurbaşkanının 01.11.2023 tarihli ve 7761 sayılı kararıyla Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Söz konusu karar, 02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.



Bölge içerisinde başvuru sahibinin dışında kalan özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırılarak tapuda Maliye Hazinesi adına tescil edilebilmesi için Bakanlık Makamının 03.10.2024 tarihli ve 6139702 sayılı Olur'u ile kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.



2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesine göre oluşturulan Uzlaşma Komisyonu marifetiyle, kamulaştırma kapsamında bulunan aşağıda tapu bilgileri yazılı taşınmaz malikleriyle uzlaşma görüşmeleri yapılacaktır. Taşınmaz maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin (taşınmaz maliki adına yetkili olduğuna dair vekaletname ile birlikte) uzlaşma görüşmelerine katılmak üzere 11/12/2026 tarihinde, saat 14.00’de Arnavutköy Kaymakamlığında hazır bulunması gerekmektedir.



Uzlaşma görüşmeleri sonucunda anlaşma sağlandığı taktirde, tapuda rıza-i ferağ işlemine başlanacağı, belirlenen tarihte görüşmelere katılmamanız veya yapılacak görüşme sonucunda, anlaşmanın mümkün olmaması halinde ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre işlem yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.



KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZIN:

İli: İstanbul

İlçesi: Arnavutköy

Mahalle: Yassıören