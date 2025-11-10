SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda, Samandıra 8220 ada Park parsel içerisinde Abdurrahmangazi Mahallesi, Sevenler Caddesi No: 16 adresinde bulunan Şehit Er Murat KARATAŞ Parkı içerisinde 72,40 m² kapalı alana sahip kafeterya, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.



2. İHALE ŞARTNAMESİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale ile ilgili şartname, Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye katılacaklar için 2.000,00-TL karşılığında satın alınması gerekmektedir. Herhangi bir sebepten dolayı ihalenin iptal edilmesi halinde şartname bedelinin iadesi yapılmaz.



3. KİRALAMA İHALESİNİN

a) Yapılacağı Yer: Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası

b) İhale Tarihi / Saati: 20.11.2025 – Saat: 09:00

c) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile yapılacaktır.



4. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

a) Aylık kira bedeli: 32.600,00-TL+KDV’dir.

b) İşin tahmin edilen muhammen bedeli (üç yıllık kira): 1.173.600,00-TL+KDV’dir.

c) Geçici Teminat: Muhammen bedelin (üç yıllık Kira Bedelinin) % 3’ü - 35.208,00-TL olarak alınacaktır.



5. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR ve İSTEKLİLERDE ARANILACAK BELGELER

İhalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Kurum veya e-devlet üzerinden alınmış belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;



A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Kanuni İkametgâh belgesi

2-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus kayıt örneği

3-Noter tasdikli imza beyannamesi



B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2-Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti



C) ORTAK HÜKÜMLER

1-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge

2-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

3-İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”

4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküsü/beyannamesi

5- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge

6- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge

7- İlan tarihinden sonra Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

8- Tebligat için adres beyanı,

D) ORTAK GİRİŞİMLER

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.



6. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı şahıslar ile 84. Maddede belirtilen yasaklama cezası alan gerçek ve tüzel kişiler gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış olsa bile İhale bozularak geçici teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.



7. TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH

İstekliler tekliflerini en son 19.11.2025 tarihinde saat 15.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



İLAN OLUNUR

