BELEDİYEMİZCE KULLANILMAK ÜZERE 2027 YILI BİRİNCİ 6 AYLIK İÇME SUYU ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2228720

1-İdarenin

1.1. Adı : SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ABDURRAHMANGAZİ MAH. ENDERUN CAD. SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 SANCAKTEPE / İSTANBUL SANCAKTEPE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02166223333 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.11.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : BELEDİYEMİZCE KULLANILMAK ÜZERE 2027 YILI BİRİNCİ 6 AYLIK İÇME SUYU ALIMI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 13000 koli bardak su,10000 adet polikarbon tüp su, 1000 koli pet su,400 koli cam içme suyu alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sancaktepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başladıktan sonra ihtiyaca binaen e-mail, telefon, faks yöntemlerinden herhangi biri ile sipariş verilmesine müteakip 1 gün içerisinde talep edilen miktarlar teslim edilecek olup alımlar pey der pey 180 gün süresince devam edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027 tarihinde işe başlanacaktır.

BELEDİYEMİZCE KULLANILMAK ÜZERE 2027 YILI BİRİNCİ 6 AYLIK İÇME SUYU ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2228720

1- İdarenin

1.1. Adı : SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : ABDURRAHMANGAZİ MAH. ENDERUN CAD. SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 SANCAKTEPE / İSTANBUL SANCAKTEPE/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02166223333

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 30.11.2026 - 11:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : BELEDİYEMİZCE KULLANILMAK ÜZERE 2027 YILI BİRİNCİ 6 AYLIK İÇME SUYU ALIMI İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 13000 koli bardak su,10000 adet polikarbon tüp su, 1000 koli pet su,400 koli cam içme suyu alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sancaktepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başladıktan sonra ihtiyaca binaen e-mail, telefon, faks yöntemlerinden herhangi biri ile sipariş verilmesine müteakip 1 gün içerisinde talep edilen miktarlar teslim edilecek olup alımlar pey der pey 180 gün süresince devam edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027 tarihinde işe başlanacaktır.