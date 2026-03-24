SANDIKLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Satış İsteyen Hatice Atakol tarafından Hasan Atakol Vs. aleyhine memurluğumuza Ortaklığın Giderilmesi satış talebi sonunda;

Afyonkarahisar ili, Sandıklı İlçesi, Başağaç köyü, Köyiçi mevki, 2789 parsel nolu, 372,00 m2 yüzölçümlü ve Avlulu Kerpiç Ev vasıflı olup tapuda mülkiyeti davacı ve davalılar adına elbirliği mülkiyet olarak kayıtlı olup keşif tarihi itibariyle toplam bedelinin 991.080,00 TL. olduğu tespit edilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli açık adresi tespit edilemeyen, aleyhine satış istenen Hasan ATAKOL(TC: 15820382694)’a,

KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİGAT KANUNUNUN 28. MADDESİNE GÖRE İLANEN TEBLİĞİNE, İŞ BU KIYMET TAKDİRİ İLANININ YAYINLANMASINDAN İTİBAREN 15 GÜN SONRA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞI VE BUNU TAKİP EDEN 7 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE KIYMET TAKDİRİNİN KESİNLEŞECEĞİNİN ALEYHİNE SATIŞ İSTENEN HALİS ATEŞ’E İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.