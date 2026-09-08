ŞANLIURFA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Karar Tarihi: 28/04/2026

12/07/2024 tarihinde Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık İsmail ve Hazal oğlu 29/01/1988 Göle doğumlu, MUHAMMED KARABACAK hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda yukarıda tarih ve numarası yazılı karar ile sonuç olarak;

"Sanık MUHAMMED KARABACAK'ın üzerine atılı Dolandırıcılık suçundan eylemine uyan TCK'nın 158/1-f-son maddesi uyarınca takdiren 5 YIL 8 AY 22 GÜN HAPİS ve 1.649.100,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" karar verilmiştir.

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir. İşbu ilamın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, süresi içerisinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 07.09.2026