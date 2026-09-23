ŞANLIURFA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Ek Karar Tarihi : 07/08/2026

09/03/2023 tarihinde Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Kasem ve Nazlıeh oğlu 30/06/2004 Damuscus doğumlu, MOHAMAD MULHEM hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda yukarıda tarih ve numarası yazılı ek karar ile sonuç olarak;

"Sanık MOHAMAD MULHEM'in üzerine atılı Dolandırıcılık suçundan eylemine uyan TCK'nın 158 1-f-son maddesi uyarınca takdiren 3 YIL 4 AY HAPİS ve 12.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" karar verilmiş olup 24/01/2026 tarihinde ilanen tebliğ yoluyla istinaf edilmeden kesinleştiği,

1-Kesinleşmiş ilam yönünden 7589 sayılı Kanun ile 5237 sayılı TCK’nın 158 maddesine eklenen 4. fıkra ve Geçici Madde hükümleri kapsamında UYARLAMA YARGILAMASI YAPILMASINA,

2-Hükümlü hakkında önceki hükümde müşteki zararı giderilmediğinden TCK 168 maddesinin uygulanmadığı nazara alınarak 7589 sayılı kanunun Geçici 6. ve 7.Maddesi uyarınca,

-Hükümlüye, mağdurun zararı olan 7.500,00 TL'yi gidermek üzere işbu ihtarın tebliğinden itibaren 6 AYLIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE,

-Bu süre içinde aynen geri verme veya tazmin suretiyle mağdurun zararının tamamen giderilmesi halinde, 5237 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabileceğinin ihtarına,

-Hükümlüye söz konusu zararı Şanlıurfa Emanet Para HS'na ait TR37 0001 5001 5800 7290 5029 80 numaralı ibana adresine EFT/HAVALE yöntemi ile gönderebileceğinin ihtarına,

-Hükümlüye zararı giderdiyse buna ilişkin zarar giderim makbuzunu mahkememize ibraz etmesi gerektiğininihtarına,

-Hükümlüye başkaca bir süre verilmeyeceği ve bu süre içerisinde zararı giderip makbuzu sunmadığı takdirde zararı gidermediği kabul edilerek mevcut bilgi ve belgeye göre karar verileceğinin ihtarına,

3-7589 sayılı kanunun Geçici 1. Maddesinin 7. Maddesindeki "Mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar, bu fıkra uyarınca infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilemez." şeklinde ki yasal düzenleme nazara alınarak mağdurun zararı giderilmediğinden İNFAZIN BU AŞAMADA AYNEN DEVAMINA,

4-Sanığın eyleminin anılan düzenleme kapsamında kalıp kalmadığının ve lehe kanun hükümlerinden yararlanma koşullarının değerlendirilmesi amacıyla duruşma açılması gerektiği anlaşılmışsa da, yukarıdaki geçen ödemeler için 6 aylık uzunca bir süre verilmiş olması nazara alınarak verilen süre dolduğunda TCK 7/2, 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca uyarlama yargılaması yapılmak üzere duruşma açılmasına, bu aşamada mevcut yasal süre nazara alınarak duruşma günü verilmesine yer olmadığına,

5-Zarar giderildiği takdirde İNFAZ konusunda celse arasında yeniden değerlendirme yapılmasına,

6-Zarar giderildiği takdirde celse arasında re'sen duruşma günü verilerek sanık, sanık müdafii, varsa katılan ile vekiline ek karar ekli duruşma gününü bildirir "duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edilerek karar verilebilir" ihtaratlı tebligat çıkarılmasına, şeklinde hüküm kurulmuştur.

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve ek karar tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir. İşbu ilamın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, süresi içerisinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 21.09.2026