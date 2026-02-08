Resmi İlanlar
SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
09-02-2026 00.00
İLAN
SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO: 2012/233
KARAR NO: 2016/124
YASEMİN HÜMBETOVA - NERİMANOV İLÇESİ A.M.CÜME SOK:56 EV:16 D:16 BAKÜ/AZERBAYCAN
-Davanın KABULÜ ile, davalı İlyas ERDİNÇ'in davalı Azarbaycan vatandaşı Yasemen HÜMBETOVA yaptığı evliliğin TMK'nın 145/1 maddesi gereği mutlak butlan ile batıl olduğundan İPTALİNE,
Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek temyiz dilekçesi ile Yargıtayda temyizi kabil olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.
#İlangovtr Basın no ILN02397463