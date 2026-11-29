DAVALI: AYŞE EKER-554*****080-ASKERİ MİSAFİRHANELER HASPOLAT NO 9 KUZEY KIBRIS/LEFKOŞA

Davacı GÜLAY AYTINSOY tarafından Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davası açıldığı, adına kayıtlı yurt dışı adresinize yapılan tebligatların iade döndüğü ve yeni adresiniz tespit edilememiş olup yapılan kolluk araştırmasından da netice alınamadığından mahkememizce verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Davanın KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİNE,

1-Davacının el atmanın önlenmesi ve kal talebinin kabulü ile; Sakarya İli Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi 140 ada 36 parsele yönelik fen bilirkişisi Ali ABANOZ'un 16.12.2019 tarihli kök raporunun ekinde yer alan ve krokide A harfi ile gösterilen 464,17 m²'lik alana davalılar site yönetimi ve kat malikleri tarafından çit yapılması, parke-beton döşenerek site içi yol yapılması ve kanalizasyon alt yapısı yapılması suretiyle yapılan müdahalenin menine, çit, parke-beton ve kanalizasyon alt yapısının kâl'ine,

2-Davacının ecrimisil talebinin kısmen kabulü ile; 690,89 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Dair, Davacı vekili ve ihbar olunan vekilin. Dahili davalı vekili ve davalı vekilinin yüzlerine karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibi'ne beyanda bulunmak sureti ile HMK 341.md uyarınca Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. " hükmü ilanen tebliğ olunur.