2026/511 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, 163 ada 36 parsel sayılı taşınmazın toplam 2.567,43 m²lik yüz ölçümüne sahip taşınmazın 0,00 m²lik mülkiyet ve 188,57 m² lik irtifak hakkının tesisi, taşınmaz maliki Hafize Biniz

2026/512 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada 99 parsel sayılı taşınmazın toplam 6.155,15 m²lik yüz ölçümüne sahip taşınmazın 0,00 m²lik mülkiyet ve 670,90 m² lik irtifak hakkının tesisi, taşınmaz maliki Ramazan Mert

2026/513 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, 169 ada 3 parsel sayılı taşınmazın toplam 10.951,66 m²lik yüz ölçümüne sahip taşınmazın 0,00 m²lik mülkiyet ve 497,65 m² lik irtifak hakkının tesisi, taşınmaz maliki İsmail Kaya

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, ALTINTEPE MAHALLESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.24/11/2026