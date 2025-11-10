SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: AV. ENES ERMAN ALCAN

DAVALI: SEVGİ GÜL - 283******04- Alhagsvagen 92 Lgh 1502 Norsborg/İSVEÇ

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Açılan davanın KABULÜNE;

2- Konya İli, Sarayönü ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 599 nolu parselin fen bilirkişi Kazım TORLAK tarafından düzenlenen 25/01/2024 havale tarihli bilirkişi raporu ve krokisinde kırmızı renge boyalı olarak gösterilen 1.350,71 m²'lik TAPU KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI İDARE ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 219.004,33 TL olarak tespitine,

4-Fen bilirkişisi Kazım Torlak'ın 25/01/2024 tarihli bilirkişi raporunun karar ekinden sayılmasına,

5-Dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki tüm takyidatların bedele yansıtılmasına,

6-Kararın bir örneğinin Sarayönü Tapu Müdürlüğü’ne ve Ziraat Bankası Sarayönü Şubesi'ne gönderilmesine,

7- 219.004,33 TL kamulaştırma bedelinin davalılara hissesi oranında ödenmesi yönünde T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesine müzekkere yazılmasına,

8-Ödenmesi gereken kamulaştırma bedeline, dava tarihinden 4 ay sonrası olan 06/03/2024 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,

Dair, kamulaştırma işlemi yönünden kesin; kamulaştırma bedeli yönünden kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde HMK 345 maddesi gereği Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. KARAR TARİHİ:06/03/2025

"Ayrıca davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Enis Erman Alcan'ın 28/04/2025 tarihli dilekçesinde, kapitalizasyon faiz oranının belirlenmesinde esas alınan kriterlerin dışında herhangi bir unsur tespit edilmemesine rağmen kamulaştırma bedeline %300 gibi fahiş bir oranda objektif bir değer artışı verilmesi ile yasaya ve içtihatlara aykırı hareket edildiğini yerel mahkeme kararın istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak talepleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi" istinaf talebine karşı iki haftalık yasal süre içerisinde cevap verebileceğiniz,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/09/2025