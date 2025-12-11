Resmi İlanlar

SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoUnvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
783-053-9810 SUNGUR2020 REKLAM YAPI MALZEMELERİ METAL ELEKTRİK KİMYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİT2025101713JJ5000001201/2020-12/202000100010₺435.733,333080₺1.311.395,52ESENKENT MAH. EFLATUN SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
783-053-9810 SUNGUR2020 REKLAM YAPI MALZEMELERİ METAL ELEKTRİK KİMYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİT2025101713JJ5000000607/2020-09/202000330033₺271.412,763080₺818.433,81ESENKENT MAH. EFLATUN SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
965-055-6869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.2024090313JJ7000001801/2020-12/202000100010₺244.838,933080₺735.611,79Y.DUDULLU MAH.N.FAZI L BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
783-053-9810 SUNGUR2020 REKLAM YAPI MALZEMELERİ METAL ELEKTRİK KİMYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİT2025101713JJ5000000504/2020-06/202000330033₺164.320,563080₺497.157,21ESENKENT MAH. EFLATUN SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
783-053-9810 SUNGUR2020 REKLAM YAPI MALZEMELERİ METAL ELEKTRİK KİMYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİT2025101713JJ5000000907/2020-07/202000150015₺159.786,573080₺483.555,24ESENKENT MAH. EFLATUN SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
965-055-6869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.2024090313JJ7000000304/2020-06/202000330033₺127.262,053080₺382.881,15Y.DUDULLU MAH.N.FAZI L BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
965-055-6869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.2024090313JJ7000000401/2020-03/202000330033₺103.692,073080₺312.171,21Y.DUDULLU MAH.N.FAZI L BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
783-053-9810 SUNGUR2020 REKLAM YAPI MALZEMELERİ METAL ELEKTRİK KİMYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİT2025101713JJ5000001006/2020-06/202000150015₺98.139,323080₺294.417,96ESENKENT MAH. EFLATUN SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
047-050-3787 İFLAS HAL. AL-ÖZ MÜHENDİSLİK NAKLİYAT İNŞAAT PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025021313JIy000000310/2020-10/202000150015₺97.041,463080₺116.593,96MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 17 SELÇUKLU KONYA
965-055-6869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.2025092313JJ7000000907/2020-09/202000330033₺79.620,333080₺239.955,99Y.DUDULLU MAH.N.FAZI L BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
047-050-3787 İFLAS HAL. AL-ÖZ MÜHENDİSLİK NAKLİYAT İNŞAAT PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025021313JIy000000412/2020-12/202000150015₺77.466,023080₺97.018,52MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. 2 17 SELÇUKLU KONYA
764-039-0058 TASF.HAL.SEVEN ENDÜSTRİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ2025111313JJ5000001412/2020-12/202000150015₺60.199,063080₺193.197,25ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. 96 3 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
965-055-6869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.2024090313JJ7000000803/2020-03/202000150015₺55.484,293080₺167.547,87Y.DUDULLU MAH.N.FAZI L BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
965-055-6869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.2025092313JJ7000000606/2020-06/202000150015₺53.783,613080₺162.445,83Y.DUDULLU MAH.N.FAZI L BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
764-039-0058 TASF.HAL.SEVEN ENDÜSTRİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ2025111313JJ5000000907/2020-07/202000150015₺51.046,263080₺165.738,85ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. 96 3 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
783-053-9810 SUNGUR2020 REKLAM YAPI MALZEMELERİ METAL ELEKTRİK KİMYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİT2025101713JJ5000000709/2020-09/202000150015₺50.292,893080₺155.074,20ESENKENT MAH. EFLATUN SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
764-039-0058 TASF.HAL.SEVEN ENDÜSTRİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ2025111313JJ5000000806/2020-06/202000150015₺47.331,413080₺154.594,30ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. 96 3 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
764-039-0058 TASF.HAL.SEVEN ENDÜSTRİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ2025111313JJ5000001311/2020-11/202000150015₺44.895,213080₺147.285,70ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. 96 3 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
723-022-5310 PATA MAKİNA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK DENİZİNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2023060813JJ5000000201/2020-12/202000100010₺43.899,433080₺131.967,17MİMAR SİNAN MAH. ÖZGE SK. EGE ISMERKEZI 2 B 2 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
783-053-9810 SUNGUR2020 REKLAM YAPI MALZEMELERİ METAL ELEKTRİK KİMYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİT2025101713JJ5000001105/2020-05/202000150015₺36.304,783080₺108.914,34ESENKENT MAH. EFLATUN SK. 25 A ÜMRANİYE İSTANBUL
764-039-0058 TASF.HAL.SEVEN ENDÜSTRİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ2025111313JJ5000001109/2020-09/202000150015₺32.263,943080₺109.391,89ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. 96 3 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
692-037-6477 TASF.HAL.ÖZGÜ PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2025102513JJ4000000303/2020-03/20200015-----₺0,003080₺29.932,01TANTAVİ MAH. ESTERGON CAD. EXEN İSTANBUL F BLOK 24 F 161 ÜMRANİYE İSTANBUL
965-055-6869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.2024090313JJ7000000704/2020-04/202000150015₺28.964,673080₺87.989,01Y.DUDULLU MAH.N.FAZI L BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
764-039-0058 TASF.HAL.SEVEN ENDÜSTRİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ2025111313JJ5000000603/2020-03/202000150015₺26.356,523080₺91.669,63ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. 96 3 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
965-055-6869 YILDIZ REKLAM ORGANİZASYON PROM.İNŞ.VE PAZ.LTD.ŞTİ.2024090313JJ7000000902/2020-02/202000150015₺26.237,193080₺78.711,57Y.DUDULLU MAH.N.FAZI L BULV. 62 A ÜMRANİYE İSTANBUL
764-039-0058 TASF.HAL.SEVEN ENDÜSTRİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ2025111313JJ5000001210/2020-10/202000150015₺24.461,933080₺85.985,86ÇAMLIK MAH. ŞAHİNBEY CAD. 96 3 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000006405/2020-05/202000150015₺45.961,943080₺137.885,82ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000006807/2020-07/202000150015₺54.932,513080₺164.797,53ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000006906/2020-06/202000150015₺39.846,883080₺119.540,64ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007108/2020-08/202000150015₺54.137,993080₺162.538,97ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007209/2020-09/202000150015₺93.935,663080₺281.931,98ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007310/2020-10/202000150015₺64.748,933080₺194.371,79ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007411/2020-11/202000150015₺63.637,353080₺191.037,05ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007512/2020-12/202000150015₺270.319,973080₺811.709,91ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000008901/2020-12/202000100010₺840.303,733080₺2.522.041,59ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000009104/2020-06/202000330033₺104.877,453080₺314.632,35ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000009207/2020-09/202000330033₺248.118,643080₺744.480,92ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000009310/2020-12/202000330033₺487.307,653080₺1.462.672,95ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007601/2021-01/202100150015₺37.859,833080₺114.329,49ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007702/2021-02/202100150015₺30.567,183080₺92.831,94ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007803/2021-03/202100150015₺41.782,963080₺126.479,28ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000007904/2021-04/202100150015₺33.344,833080₺101.164,89ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000008005/2021-05/202100150015₺76.934,673080₺231.934,41ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000008106/2021-06/202100150015₺43.288,113080₺130.994,73ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000008207/2021-07/202100150015₺39.255,703080₺118.897,50ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000008308/2021-08/202100150015₺58.363,863080₺176.221,98ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000008409/2021-09/202100150015₺143.258,023080₺430.904,46ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000008510/2021-10/202100150015₺88.118,033080₺265.484,49ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000009001/2021-12/202100100010₺855.193,593080₺2.566.711,17ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000009504/2021-06/202100330033₺213.288,353080₺640.995,45ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000009601/2021-03/202100330033₺122.455,533080₺368.496,99ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000009707/2021-09/202100330033₺334.552,193080₺1.004.786,97ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL
411-088-1853 GRAND REKLAM ORGANİZASYON MATBAA KAĞITÇILIK ZÜCCACİYE İLETİŞİM BİLİŞİM TİCARET LİMİTE2025120213JJ2000009810/2021-12/202100330033₺154.283,653080₺463.981,35ŞERİFALİ MAH. KALE SK. - - 25 3 ÜMRANİYE İSTANBUL

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02355559