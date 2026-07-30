SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ELAN
SARIKAMIŞ 1-ci ASLİYE HÜQUQ MƏHKƏMƏSİNDƏN
ƏSAS NO: 2015/521 Esas
QƏRAR NO: 2021/476
Qars ili, Sarıkamış rayonu, Karaköse kəndi, 109 ada 6 parsel nömrəli daşınmaz əmlakın cavabdeh Abdulkasım Polat adına qeydiyyatda olan 42/3840 payının tapu qeydinin LƏĞV EDİLƏRƏK, davacılar adına miras payları nisbətində eyni xüsusiyyətlə TAPUYA QEYD VƏ TƏSCİL EDİLMƏSİNƏ qərar verilmişdir.
Məhkəməmizin bu qərarına qarşı, əsaslandırılmış qərarın təbliğindən etibarən iki həftə ərzində (HMK 345/1) məhkəməmizə və ya məhkəməmizə göndərilmək üzrə başqa yer məhkəməsinə ərizə təqdim edilməklə, Erzurum Regional Apellyasiya Məhkəməsinin aidiyyəti Hüquq Kollegiyasında araşdırılması məqsədilə tərəflərin istinaf (apellyasiya) şikayəti vermək hüququ olduğu; qərarın davacı vəkilinin və bir qisim əlavə cavabdeh vəkillərinin iştirakı ilə, digər tərəflərin yoxluğunda açıq şəkildə oxunub prosedura uyğun izah edildiyi bildirilmişdir.
Bu qərar cavabdehlərin vəkilləri tərəfindən istinaf edilmiş olub, Naile (CABBAROVA) TAĞIEVA’ya (Əmir qızı, 13/09/1981 Bakı doğumlu) əsaslandırılmış qərarın və cavabdeh vəkillərinin 08/12/2021 və 14/12/2021 tarixli istinaf ərizələrinin təbliği əvəzinə keçmək üzrə elan yolu ilə təbliğ olunur.