SARIKAMIŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-DAVANIN KABULÜ ile;

-Kars İli Sarıkamış İlçesi Armutlu Köyü 134 Ada 105 Parselde kayıtlı (ifraz öncesi 134 Ada 46 Parsel) taşınmazın 4944,28 m²'lik kısmına yönelik daimi irtifak hakkına ilişkin kamulaştırma bedelinin 15.781,78-TL ve Kars İli Sarıkamış İlçesi Armutlu Köyü 134 Ada 106 Parsel'de kayıtlı (ifraz öncesi 134 Ada 46 Parsel) 15,02 m² yüzölçümlü taşınmazın mülkiyet hakkına yönelik kamulaştırma bedelinin 155,18-TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 15.936,96-TL olduğunun TESPİTİNE,

2- A-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Armutlu Köyü 134 Ada 105 Parselde kayıtlı (ifraz öncesi 134 Ada 46 Parsel) taşınmazın Fen ve Elektrik Bilirkişisi tarafından tanzim edilen 18.11.2021 tarihli bilirkişi raporu ve eki krokide koordinatları belirtilen ve taralı olarak gösterilen 4944,28 m²'lik kısmı üzerinde davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve tüm takyidatlardan ari olarak TAPUYA TESCİLİNE,

B-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Armutlu Köyü 134 Ada 105 Parselde kayıtlı (ifraz öncesi 134 Ada 46 Parsel) Fen ve Elektrik Bilirkişisi tarafından tanzim edilen 20.11.2021 tarihli bilirkişi raporu ve eki krokide koordinatları belirtilen 15,02 m² yüzölçümlü taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına TESCİLİNE,

Mahkememizin bu kararına karşı tescil yönünden kesin; bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde (HMK 345/1) Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde incelenmek üzere tarafların istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacı vekilinin yokluğunda davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/05/2026

Teblig yerine geçmek üzere Nimetullah ve Elmasar kızı, 04/05/1953, Sarıkamış D.lu, Muhterem KARATAŞ'a ilanen tebliğ olunur. 01/10/2026