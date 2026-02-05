SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO: 2025/213

İLGİLİ KİŞİ-DAHİLİ DAVALI: MERAL UMAY- 25420207822

Davacı Üveyiz Tolga DURUKAN tarafından davalılara yönelik açılan Nüfus(Nüfusta ana adının düzeltilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

"Davanın Kabulü ile; 14833559536 TC kimlik numaralı Münire Gülcan'ın nüfus kaydında annesinin Antalya İli Serik İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 67 Cilt 15 hane 5 BSN nosuna kayıtlı Ahmet ve Fatma kızı 25435207312 TC kimlik numaralı Gülsüm Topuz olduğunun tespitine ve yargılama giderlerin davacı üzerinde bırakılmasına," karar verilmiştir.

Dosyada davalı olarak gözüken MERAL UMAY'a usulüne uygun tebliğ işlemi yapılamadığı(adres yetersizliği nedeniyle), mahkememizce gerekli araştırmalar yapılmış ancak adres bilgisine ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup mahkememizce verilen karara karşı tebliğ tarihinden itibaren(ilanen tebliğ tarihinden itibaren) iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde gerekçeli kararın kesinleştirilerek nüfus müdürlüğüne bildirileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2026