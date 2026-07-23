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SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

24-07-2026 00.00
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 SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif İhale Usülü ile 3 adet Taşınmaz ve 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 1 adet Taşınır ve 16 adet Taşınmaz mallar satılacak olup 9 adet Taşınmaz mal kiraya verilecektir.

2. İhale 18.08.2026 Salı günü Saat:10:00’ da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. Ödeme Şekli

a) Satış bedeli sözlşeme yapıldıktan sonra peşin olarak ödenecektir.

 

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO

İLİ

İLÇESİMAHALLESİMEVKİİCİNSİADA/PARSELALANI m2İMAR DURUMUTAHMİNİ BEDEL(TL)GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
1KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 2MERKEZArsa469/139956,89BLOK NİZAM
TAKS/KAKS: PLAN NOTU
BİNA YÜKSEKLİĞİ: 5 KAT		19.750.000,00 TL592.500,00 TL
2KONYASEYDİŞEHİRKeçikapıMERKEZArsa330/852.679,98AYRIK NİZAM
TAKS: 0,30 - KAKS: 1,25
BİNA YÜKSEKLİĞİ: 15,50 m		27.000.000,00 TL810.000,00 TL
3KONYASEYDİŞEHİRUlukapıMERKEZArsa1813/2083.383,70AYRIK NİZAM
TAKS: 0,30 – KAKS: 1,20
BİNA YÜKSEKLİĞİ: 5 KAT		65.000.000,00 TL1.950.000,00 TL

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK OLAN TAŞINIR

S. NO

İLİ

İLÇESİCİNSİMARKAMODELMOTOR HACMİRENKMODEL YILIYAKIT TÜRÜGÜÇ (HP)TAHMİNİ BEDEL(TL)GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
1KONYASEYDİŞEHİROTOMOBİLAUDİA61968 ccSİYAH2010DİZEL170630.500,00 TL18.915,00 TL

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO

İLİ

İLÇESİMAHALLESİMEVKİİCİNSİADA/PARSELALANI m2İMAR DURUMUTAHMİNİ BEDEL(TL)GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
1KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 1MERKEZDaire497/579 Parselde bulunan     A Blok 3 Nolu Bağımsız
Bölüm		44,481+1 Daire2.500.000,00 TL75.000,00 TL
2KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 1MERKEZDaire497/579 Parselde bulunan     A Blok 13 Nolu Bağımsız Bölüm44,481+1 Daire2.500.000,00 TL75.000,00 TL
3KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 1MERKEZDaire497/579 Parselde bulunan      A Blok 23 Nolu Bağımsız Bölüm44,481+1 Daire2.500.000,00 TL75.000,00 TL
4KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 1MERKEZDaire497/579 Parselde bulunan     B Blok 14 Nolu Bağımsız Bölüm31,281+1 Daire2.500.000,00 TL75.000,00 TL
5KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 1MERKEZDaire497/579 Parselde bulunan     B Blok 20 Nolu Bağımsız Bölüm31,371+1 Daire2.500.000,00 TL75.000,00 TL
6KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 1MERKEZDaire497/579 Parselde bulunan     B Blok 30 Nolu Bağımsız Bölüm31,371+1 Daire2.500.000,00 TL75.000,00 TL
7KONYASEYDİŞEHİRKetenliYeni MahalleMesken423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
1 nolu bağımsız bölümde bulanan konut		Arsa Pay/Payda:
1/6		2+1 Daire750.000,00 TL22.500,00 TL
8KONYASEYDİŞEHİRKetenliYeni MahalleMesken423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
2 nolu bağımsız bölümde bulanan konut		Arsa Pay/Payda:
1/6		2+1 Daire750.000,00 TL22.500,00 TL
9KONYASEYDİŞEHİRKetenliYeni MahalleMesken423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
3 nolu bağımsız bölümde bulanan konut		Arsa Pay/Payda:
1/6		2+1 Daire750.000,00 TL22.500,00 TL
10KONYASEYDİŞEHİRKetenliYeni MahalleMesken423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
4 nolu bağımsız bölümde bulanan konut		Arsa Pay/Payda:
1/6		2+1 Daire750.000,00 TL22.500,00 TL
11KONYASEYDİŞEHİRKetenliYeni MahalleMesken423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
5 nolu bağımsız bölümde bulanan konut		Arsa Pay/Payda:
1/6		2+1 Daire750.000,00 TL22.500,00 TL
12KONYASEYDİŞEHİRKetenliYeni MahalleMesken423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
6 nolu bağımsız bölümde bulanan konut		Arsa Pay/Payda:
1/6		2+1 Daire750.000,00 TL22.500,00 TL
13KONYASEYDİŞEHİRGevrekliKöyiçiArsa509/13193,50ARSA250.000,00 TL7.500,00 TL
14KONYASEYDİŞEHİRBaşkaraörenMERKEZTarım Arazisi115/8763,00TARLA170.000,00 TL5.100,00 TL
15KONYASEYDİŞEHİRGökçehüyükYazıTarım Arazisi238/2642.539,63TARLA3.800.000,00 TL114.000,00 TL
16KONYASEYDİŞEHİRTolDağyoluTarım Arazisi6055.675,00TARLA550.000,00 TL16.500,00 TL

KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO

İLİ

İLÇESİMAHALLESİCİNSİSÜRETAHMİNİ BEDEL(TL+KDV/AY )GEÇİCİ TEMİNAT
1KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 2 Mah. 672/1 nolu parsel üzerinde bulunan 3 nolu Bağımsız Bölümİş yeri36 AY65.000,00 TL70.200,00 TL
2KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 2 Mah. 672/1 nolu parsel üzerinde bulunan 5 nolu Bağımsız Bölümİş yeri36 AY50.000,00 TL54.000,00 TL
3KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 2 Mah. 672/1 nolu parsel üzerinde bulunan 6 nolu Bağımsız Bölümİş yeri36 AY50.000,00 TL54.000,00 TL
4KONYASEYDİŞEHİRAlaylar 2 Mah. 672/1 nolu parsel üzerinde bulunan 7 nolu Bağımsız Bölümİş yeri36 AY50.000,00 TL54.000,00 TL
5KONYASEYDİŞEHİRPınarbaşı Mah. 1792/23 nolu parsel üzerinde bulunan Çay Bahçesi Yeriİş Yeri36 AY10.000,00 TL10.800,00 TL
6KONYASEYDİŞEHİRGevrekli Mahallesi 155527 Sokak No:5’ de bulunan dükkanİş yeri36 AY3.500,00 TL3.780,00 TL
7KONYASEYDİŞEHİRGevrekli Mahallesi 155527 Sokak No:7’ de bulunan dükkanİş yeri36 AY3.500,00 TL3.780,00 TL
8KONYASEYDİŞEHİRTaraşçı Mah. 485/5 nolu parsel üzerinde bulunan Çay Bahçesi Yeriİş Yeri36 AY5.000,00 TL5.400,00 TL
9KONYASEYDİŞEHİRHacı Seyitali Mah. Kızılay Binasının Yan Tarafında Bulunan ATM YeriATM Yeri3 YIL100.000,00 TL + KDV/YILLIK9.000,00 TL
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