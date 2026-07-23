SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif İhale Usülü ile 3 adet Taşınmaz ve 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 1 adet Taşınır ve 16 adet Taşınmaz mallar satılacak olup 9 adet Taşınmaz mal kiraya verilecektir.
2. İhale 18.08.2026 Salı günü Saat:10:00’ da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. Ödeme Şekli
a) Satış bedeli sözlşeme yapıldıktan sonra peşin olarak ödenecektir.
KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR
S. NO
İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|MEVKİİ
|CİNSİ
|ADA/PARSEL
|ALANI m2
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ BEDEL(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|1
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2
|MERKEZ
|Arsa
|469/139
|956,89
|BLOK NİZAM
TAKS/KAKS: PLAN NOTU
BİNA YÜKSEKLİĞİ: 5 KAT
|19.750.000,00 TL
|592.500,00 TL
|2
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Keçikapı
|MERKEZ
|Arsa
|330/85
|2.679,98
|AYRIK NİZAM
TAKS: 0,30 - KAKS: 1,25
BİNA YÜKSEKLİĞİ: 15,50 m
|27.000.000,00 TL
|810.000,00 TL
|3
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ulukapı
|MERKEZ
|Arsa
|1813/208
|3.383,70
|AYRIK NİZAM
TAKS: 0,30 – KAKS: 1,20
BİNA YÜKSEKLİĞİ: 5 KAT
|65.000.000,00 TL
|1.950.000,00 TL
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK OLAN TAŞINIR
S. NO
İLİ
|İLÇESİ
|CİNSİ
|MARKA
|MODEL
|MOTOR HACMİ
|RENK
|MODEL YILI
|YAKIT TÜRÜ
|GÜÇ (HP)
|TAHMİNİ BEDEL(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|1
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|OTOMOBİL
|AUDİ
|A6
|1968 cc
|SİYAH
|2010
|DİZEL
|170
|630.500,00 TL
|18.915,00 TL
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR
S. NO
İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|MEVKİİ
|CİNSİ
|ADA/PARSEL
|ALANI m2
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ BEDEL(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|1
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 1
|MERKEZ
|Daire
|497/579 Parselde bulunan A Blok 3 Nolu Bağımsız
Bölüm
|44,48
|1+1 Daire
|2.500.000,00 TL
|75.000,00 TL
|2
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 1
|MERKEZ
|Daire
|497/579 Parselde bulunan A Blok 13 Nolu Bağımsız Bölüm
|44,48
|1+1 Daire
|2.500.000,00 TL
|75.000,00 TL
|3
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 1
|MERKEZ
|Daire
|497/579 Parselde bulunan A Blok 23 Nolu Bağımsız Bölüm
|44,48
|1+1 Daire
|2.500.000,00 TL
|75.000,00 TL
|4
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 1
|MERKEZ
|Daire
|497/579 Parselde bulunan B Blok 14 Nolu Bağımsız Bölüm
|31,28
|1+1 Daire
|2.500.000,00 TL
|75.000,00 TL
|5
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 1
|MERKEZ
|Daire
|497/579 Parselde bulunan B Blok 20 Nolu Bağımsız Bölüm
|31,37
|1+1 Daire
|2.500.000,00 TL
|75.000,00 TL
|6
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 1
|MERKEZ
|Daire
|497/579 Parselde bulunan B Blok 30 Nolu Bağımsız Bölüm
|31,37
|1+1 Daire
|2.500.000,00 TL
|75.000,00 TL
|7
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ketenli
|Yeni Mahalle
|Mesken
|423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
1 nolu bağımsız bölümde bulanan konut
|Arsa Pay/Payda:
1/6
|2+1 Daire
|750.000,00 TL
|22.500,00 TL
|8
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ketenli
|Yeni Mahalle
|Mesken
|423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
2 nolu bağımsız bölümde bulanan konut
|Arsa Pay/Payda:
1/6
|2+1 Daire
|750.000,00 TL
|22.500,00 TL
|9
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ketenli
|Yeni Mahalle
|Mesken
|423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
3 nolu bağımsız bölümde bulanan konut
|Arsa Pay/Payda:
1/6
|2+1 Daire
|750.000,00 TL
|22.500,00 TL
|10
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ketenli
|Yeni Mahalle
|Mesken
|423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
4 nolu bağımsız bölümde bulanan konut
|Arsa Pay/Payda:
1/6
|2+1 Daire
|750.000,00 TL
|22.500,00 TL
|11
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ketenli
|Yeni Mahalle
|Mesken
|423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
5 nolu bağımsız bölümde bulanan konut
|Arsa Pay/Payda:
1/6
|2+1 Daire
|750.000,00 TL
|22.500,00 TL
|12
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ketenli
|Yeni Mahalle
|Mesken
|423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan
6 nolu bağımsız bölümde bulanan konut
|Arsa Pay/Payda:
1/6
|2+1 Daire
|750.000,00 TL
|22.500,00 TL
|13
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Gevrekli
|Köyiçi
|Arsa
|509/13
|193,50
|ARSA
|250.000,00 TL
|7.500,00 TL
|14
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Başkaraören
|MERKEZ
|Tarım Arazisi
|115/8
|763,00
|TARLA
|170.000,00 TL
|5.100,00 TL
|15
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Gökçehüyük
|Yazı
|Tarım Arazisi
|238/264
|2.539,63
|TARLA
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|16
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Tol
|Dağyolu
|Tarım Arazisi
|605
|5.675,00
|TARLA
|550.000,00 TL
|16.500,00 TL
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR
S. NO
İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CİNSİ
|SÜRE
|TAHMİNİ BEDEL(TL+KDV/AY )
|GEÇİCİ TEMİNAT
|1
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2 Mah. 672/1 nolu parsel üzerinde bulunan 3 nolu Bağımsız Bölüm
|İş yeri
|36 AY
|65.000,00 TL
|70.200,00 TL
|2
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2 Mah. 672/1 nolu parsel üzerinde bulunan 5 nolu Bağımsız Bölüm
|İş yeri
|36 AY
|50.000,00 TL
|54.000,00 TL
|3
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2 Mah. 672/1 nolu parsel üzerinde bulunan 6 nolu Bağımsız Bölüm
|İş yeri
|36 AY
|50.000,00 TL
|54.000,00 TL
|4
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2 Mah. 672/1 nolu parsel üzerinde bulunan 7 nolu Bağımsız Bölüm
|İş yeri
|36 AY
|50.000,00 TL
|54.000,00 TL
|5
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Pınarbaşı Mah. 1792/23 nolu parsel üzerinde bulunan Çay Bahçesi Yeri
|İş Yeri
|36 AY
|10.000,00 TL
|10.800,00 TL
|6
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Gevrekli Mahallesi 155527 Sokak No:5’ de bulunan dükkan
|İş yeri
|36 AY
|3.500,00 TL
|3.780,00 TL
|7
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Gevrekli Mahallesi 155527 Sokak No:7’ de bulunan dükkan
|İş yeri
|36 AY
|3.500,00 TL
|3.780,00 TL
|8
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Taraşçı Mah. 485/5 nolu parsel üzerinde bulunan Çay Bahçesi Yeri
|İş Yeri
|36 AY
|5.000,00 TL
|5.400,00 TL
|9
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Hacı Seyitali Mah. Kızılay Binasının Yan Tarafında Bulunan ATM Yeri
|ATM Yeri
|3 YIL
|100.000,00 TL + KDV/YILLIK
|9.000,00 TL