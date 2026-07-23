SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif İhale Usülü ile 3 adet Taşınmaz ve 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 1 adet Taşınır ve 16 adet Taşınmaz mallar satılacak olup 9 adet Taşınmaz mal kiraya verilecektir.

2. İhale 18.08.2026 Salı günü Saat:10:00’ da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.

a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.

g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;

1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,

2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,

3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.

5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6. Ödeme Şekli

a) Satış bedeli sözlşeme yapıldıktan sonra peşin olarak ödenecektir.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) 1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 MERKEZ Arsa 469/139 956,89 BLOK NİZAM

TAKS/KAKS: PLAN NOTU

BİNA YÜKSEKLİĞİ: 5 KAT 19.750.000,00 TL 592.500,00 TL 2 KONYA SEYDİŞEHİR Keçikapı MERKEZ Arsa 330/85 2.679,98 AYRIK NİZAM

TAKS: 0,30 - KAKS: 1,25

BİNA YÜKSEKLİĞİ: 15,50 m 27.000.000,00 TL 810.000,00 TL 3 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı MERKEZ Arsa 1813/208 3.383,70 AYRIK NİZAM

TAKS: 0,30 – KAKS: 1,20

BİNA YÜKSEKLİĞİ: 5 KAT 65.000.000,00 TL 1.950.000,00 TL

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK OLAN TAŞINIR

S. NO İLİ İLÇESİ CİNSİ MARKA MODEL MOTOR HACMİ RENK MODEL YILI YAKIT TÜRÜ GÜÇ (HP) TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) 1 KONYA SEYDİŞEHİR OTOMOBİL AUDİ A6 1968 cc SİYAH 2010 DİZEL 170 630.500,00 TL 18.915,00 TL

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL ALANI m2 İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) 1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan A Blok 3 Nolu Bağımsız

Bölüm 44,48 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 2 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan A Blok 13 Nolu Bağımsız Bölüm 44,48 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 3 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan A Blok 23 Nolu Bağımsız Bölüm 44,48 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 4 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan B Blok 14 Nolu Bağımsız Bölüm 31,28 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 5 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan B Blok 20 Nolu Bağımsız Bölüm 31,37 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 6 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1 MERKEZ Daire 497/579 Parselde bulunan B Blok 30 Nolu Bağımsız Bölüm 31,37 1+1 Daire 2.500.000,00 TL 75.000,00 TL 7 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Yeni Mahalle Mesken 423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan

1 nolu bağımsız bölümde bulanan konut Arsa Pay/Payda:

1/6 2+1 Daire 750.000,00 TL 22.500,00 TL 8 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Yeni Mahalle Mesken 423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan

2 nolu bağımsız bölümde bulanan konut Arsa Pay/Payda:

1/6 2+1 Daire 750.000,00 TL 22.500,00 TL 9 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Yeni Mahalle Mesken 423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan

3 nolu bağımsız bölümde bulanan konut Arsa Pay/Payda:

1/6 2+1 Daire 750.000,00 TL 22.500,00 TL 10 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Yeni Mahalle Mesken 423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan

4 nolu bağımsız bölümde bulanan konut Arsa Pay/Payda:

1/6 2+1 Daire 750.000,00 TL 22.500,00 TL 11 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Yeni Mahalle Mesken 423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan

5 nolu bağımsız bölümde bulanan konut Arsa Pay/Payda:

1/6 2+1 Daire 750.000,00 TL 22.500,00 TL 12 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Yeni Mahalle Mesken 423 ada 1 nolu 208,47 m2 üzerinde bulunan

6 nolu bağımsız bölümde bulanan konut Arsa Pay/Payda:

1/6 2+1 Daire 750.000,00 TL 22.500,00 TL 13 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Köyiçi Arsa 509/13 193,50 ARSA 250.000,00 TL 7.500,00 TL 14 KONYA SEYDİŞEHİR Başkaraören MERKEZ Tarım Arazisi 115/8 763,00 TARLA 170.000,00 TL 5.100,00 TL 15 KONYA SEYDİŞEHİR Gökçehüyük Yazı Tarım Arazisi 238/264 2.539,63 TARLA 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 16 KONYA SEYDİŞEHİR Tol Dağyolu Tarım Arazisi 605 5.675,00 TARLA 550.000,00 TL 16.500,00 TL

KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR