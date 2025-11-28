Resmi İlanlar

SGK BAĞCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

29-11-2025 00.00

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bağcılar Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda  tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

BORÇLUNUN ÜNVANITAKİP NOSİCİL NOTÜRÜBORÇ TUTARI TL
ARİF ALTUN2023/390691403320PRİM

129.950,88

ŞAFAK YILDIRIM2022/222581403526İŞSİZLİK P.

27.515,35

ŞAFAK YILDIRIM2022/222571403526PRİM

314.060,91

İNANÇ ÖZER2023/391221403974PRİM

199.180,63

KHALIL MOHAMAD HUSSEIN2023/204941407208İPC

94.820,91

MERT MEHMET BULUT2023/ 0396621408191PRİM

27.391,74

ÖMER BAYRAK2022/225311412104PRİM

197.347,58

BAHADIR DAMATOĞLU2023/107331415596PRİM

45.055,29

UĞUR KARUL2022/226411417360İŞSİZLİK P.

24.666,31

UĞUR KARUL2022/226401417360PRİM

280.699,45

FATEH ASHRAFI2023/115751420160PRİM

127.624,48

FATEH ASHRAFI2024/251351420160PRİM

174.636,00

CENGİZ KİLİM2022/360171422836PRİM

102.524,51

CEMİL DEMİR2022/199761426429İŞSİZLİK P.

27.782,92

CEMİL DEMİR2022/199751426429PRİM

315.929,68

SERHAT DERE2023/414211427797PRİM

42.599,32

OKTAY KILIÇ2023/414881429648PRİM

42.263,06

GURTGELDI ORAZOV2023/414951429798PRİM

63.612,53

NECAT ŞEN2023/163691430727PRİM

205.600,39

İSMAİL ODABAŞI2023/144861440150PRİM

57.727,93

MOHAMAD TARKO2023/142881440877PRİM

102.786,97

HÜSEYİN HASAN2022/023063                   1445805PRİM

202.683,14

ÖZGÜL TUNCAY2023/211151448728İPC

27.465,70

EŞREF NASIROĞLU2025/145221450221PRİM

188.761,12

HALİL MUSA2023/158601467042İPC

132.993,31

RIZA ÇİFTÇİ2022/347201468553İŞSİZLİK P.

33.657,84

RIZA ÇİFTÇİ2024/264991468553İŞSİZLİK P.

89.422,13

RIZA ÇİFTÇİ2023/424621468553İŞSİZLİK P.

116.185,12

RIZA ÇİFTÇİ2023/216421468553İPC

372.325,78

RIZA ÇİFTÇİ2022/347211468553PRİM

387.065,14

RIZA ÇİFTÇİ2024/442721468553İPC

411.267,77

RIZA ÇİFTÇİ2024/264981468553PRİM

976.418,28

RIZA ÇİFTÇİ2023/424611468553PRİM

1.275.076,99

YELİZ MUHİP2023/425081470961İŞSİZLİK P.

128.047,17

YELİZ MUHİP2024/265401470961İŞSİZLİK P.

131.369,93

YELİZ MUHİP2024/265391470961PRİM

1.386.357,24

YELİZ MUHİP2023/425071470961PRİM

1.397.131,02

AHMAD HORO2023/425501473440İŞSİZLİK P.

26.114,20

AHMAD HORO2023/425491473440PRİM

300.313,03

ÖZGE GÜNER2023/426201475905İŞSİZLİK P.

36.305,54

ÖZGE GÜNER2023/426191475905PRİM

356.950,30

İSMAİL DAL GIÇ2024/444061476291İPC

44.647,48

İSMAİL DAL GIÇ2024/444031476291İPC

159.810,81

İSMAİL DAL GIÇ2024/444021476291İPC

1.147.739,58

MUHAMMED TALİB DESEM2023/219301484095İPC

94.162,54

OMAR ALBAKER2023/219431484581İPC

56.309,93

MUHAMMET ÇOLAK MÜDÜR (BYSMART MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.)2024/ 0271801488659İŞSİZLİK P.

43.923,28

MUHAMMET ÇOLAK MÜDÜR (BYSMART MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.)2024/ 0271791488659PRİM

497.412,49

CUMA MUHAMMET2023/219971492269İPC

29.739,99

MEHMET HALİT AYTAÇ2024/436321492399İPC

41.005,04

MEHMET HALİT AYTAÇ2024/ 0436321492399İPC

62.264,18

TALEB MANSOUR2023/430521495189PRİM

164.478,72

FERİD ŞEYHDADU2024/444481495595İPC

52.876,37

AKİD ALU2023/171511495605İPC

29.751,87

AKİD ALU2023/171501495605İPC

39.669,84

DOĞUKAN BERAT GÜLŞEN2024/434431496269PRİM

122.821,20

SUBHİ AL VERİD2024/143201502023İPC

42.998,23

GİZEM YAVAŞ2024/280081506370İŞSİZLİK P.

45.879,92

GİZEM YAVAŞ 2025/166431506370İŞSİZLİK P.

55.684,23

GİZEM YAVAŞ2024/280071506370PRİM

527.619,06

GİZEM YAVAŞ 2025/166421506370PRİM

640.368,43

FARID ALOU2024/451631507357İPC

29.632,08

RAMİ AL SENED2024/146621514045PRİM

43.575,63

RAMİ AL SENED2024/146601514045İPC

52.901,78

RAMİ AL SENED2024/146611514045İPC

96.267,20

SARUHAN KOÇOĞLU 2025/170051515133İŞSİZLİK P.

32.770,04

SARUHAN KOÇOĞLU 2024/282191515133PRİM

110.949,67

SARUHAN KOÇOĞLU 2025/170041515133PRİM

376.855,09

DİFAR RAŞO2024/322411516724İPC

44.584,81

ALEYNA NUR GÜMÜŞ2024/282491517354PRİM

638.369,11

HÜSEYİN ÇETİN2024/428561520806İPC

47.594,11

MOHAMAD MAHZUM2024/104491520949İPC

27.469,57

MOHAMAD MAHZUM2024/322291520949İPC

65.399,55

SERKAN KAN2024/322241524439İPC

31.076,98

SERKAN KAN2024/322251524439İPC

93.230,95

SILA DEMİR 2025/0174141530019PRİM

168.801,74

HAMDİ KURU2019/ 0846351214739PRİM

55.395,04

İLTERAY ÇELİK2025/ 0108981247773İŞSİZLİK P.

26.505,62

İLTERAY ÇELİK2025/ 0108971247773PRİM

299.182,97

MALATYA YILDIZLARI TEKSTİL GIDA TURİZM VE TAŞ.LTD.ŞTİ. - Uğur ÇELİK2019/1256631291787 İŞSİZLİK P.

36.486,45

MALATYA YILDIZLARI TEKSTİL GIDA TURİZM VE TAŞ.LTD.ŞTİ. - Uğur ÇELİK2019/ 1537331291787 İPC

47.680,67

MALATYA YILDIZLARI TEKSTİL GIDA TURİZM VE TAŞ.LTD.ŞTİ. - Uğur ÇELİK2019/1256621291787 PRİM

390.357,13

MUSTAFA DAMAT2018/155271321286 İŞSİZLİK P.

29.265,02

MUSTAFA DAMAT2018/155231321286 PRİM

315.066,46

N GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.-YAVUZ YALINKILINÇ-YÖN.KUR.BAŞ.2019/ 1284081326227PRİM

119.771,85

KENAN ÇELEM2019/ 0399921344374PRİM

37.406,33

EKREM KAYA2024/ 0121051385801PRİM

298.619,04

HACI HÜSEYİN YILMAZ2022/ 0357731442502PRİM

51.022,98

#İlangovtr Basın no ILN02345174