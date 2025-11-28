Resmi İlanlar
SGK BAĞCILAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bağcılar Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|BORÇLUNUN ÜNVANI
|TAKİP NO
|SİCİL NO
|TÜRÜ
|BORÇ TUTARI TL
|ARİF ALTUN
|2023/39069
|1403320
|PRİM
129.950,88
|ŞAFAK YILDIRIM
|2022/22258
|1403526
|İŞSİZLİK P.
27.515,35
|ŞAFAK YILDIRIM
|2022/22257
|1403526
|PRİM
314.060,91
|İNANÇ ÖZER
|2023/39122
|1403974
|PRİM
199.180,63
|KHALIL MOHAMAD HUSSEIN
|2023/20494
|1407208
|İPC
94.820,91
|MERT MEHMET BULUT
|2023/ 039662
|1408191
|PRİM
27.391,74
|ÖMER BAYRAK
|2022/22531
|1412104
|PRİM
197.347,58
|BAHADIR DAMATOĞLU
|2023/10733
|1415596
|PRİM
45.055,29
|UĞUR KARUL
|2022/22641
|1417360
|İŞSİZLİK P.
24.666,31
|UĞUR KARUL
|2022/22640
|1417360
|PRİM
280.699,45
|FATEH ASHRAFI
|2023/11575
|1420160
|PRİM
127.624,48
|FATEH ASHRAFI
|2024/25135
|1420160
|PRİM
174.636,00
|CENGİZ KİLİM
|2022/36017
|1422836
|PRİM
102.524,51
|CEMİL DEMİR
|2022/19976
|1426429
|İŞSİZLİK P.
27.782,92
|CEMİL DEMİR
|2022/19975
|1426429
|PRİM
315.929,68
|SERHAT DERE
|2023/41421
|1427797
|PRİM
42.599,32
|OKTAY KILIÇ
|2023/41488
|1429648
|PRİM
42.263,06
|GURTGELDI ORAZOV
|2023/41495
|1429798
|PRİM
63.612,53
|NECAT ŞEN
|2023/16369
|1430727
|PRİM
205.600,39
|İSMAİL ODABAŞI
|2023/14486
|1440150
|PRİM
57.727,93
|MOHAMAD TARKO
|2023/14288
|1440877
|PRİM
102.786,97
|HÜSEYİN HASAN
|2022/023063
|1445805
|PRİM
202.683,14
|ÖZGÜL TUNCAY
|2023/21115
|1448728
|İPC
27.465,70
|EŞREF NASIROĞLU
|2025/14522
|1450221
|PRİM
188.761,12
|HALİL MUSA
|2023/15860
|1467042
|İPC
132.993,31
|RIZA ÇİFTÇİ
|2022/34720
|1468553
|İŞSİZLİK P.
33.657,84
|RIZA ÇİFTÇİ
|2024/26499
|1468553
|İŞSİZLİK P.
89.422,13
|RIZA ÇİFTÇİ
|2023/42462
|1468553
|İŞSİZLİK P.
116.185,12
|RIZA ÇİFTÇİ
|2023/21642
|1468553
|İPC
372.325,78
|RIZA ÇİFTÇİ
|2022/34721
|1468553
|PRİM
387.065,14
|RIZA ÇİFTÇİ
|2024/44272
|1468553
|İPC
411.267,77
|RIZA ÇİFTÇİ
|2024/26498
|1468553
|PRİM
976.418,28
|RIZA ÇİFTÇİ
|2023/42461
|1468553
|PRİM
1.275.076,99
|YELİZ MUHİP
|2023/42508
|1470961
|İŞSİZLİK P.
128.047,17
|YELİZ MUHİP
|2024/26540
|1470961
|İŞSİZLİK P.
131.369,93
|YELİZ MUHİP
|2024/26539
|1470961
|PRİM
1.386.357,24
|YELİZ MUHİP
|2023/42507
|1470961
|PRİM
1.397.131,02
|AHMAD HORO
|2023/42550
|1473440
|İŞSİZLİK P.
26.114,20
|AHMAD HORO
|2023/42549
|1473440
|PRİM
300.313,03
|ÖZGE GÜNER
|2023/42620
|1475905
|İŞSİZLİK P.
36.305,54
|ÖZGE GÜNER
|2023/42619
|1475905
|PRİM
356.950,30
|İSMAİL DAL GIÇ
|2024/44406
|1476291
|İPC
44.647,48
|İSMAİL DAL GIÇ
|2024/44403
|1476291
|İPC
159.810,81
|İSMAİL DAL GIÇ
|2024/44402
|1476291
|İPC
1.147.739,58
|MUHAMMED TALİB DESEM
|2023/21930
|1484095
|İPC
94.162,54
|OMAR ALBAKER
|2023/21943
|1484581
|İPC
56.309,93
|MUHAMMET ÇOLAK MÜDÜR (BYSMART MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.)
|2024/ 027180
|1488659
|İŞSİZLİK P.
43.923,28
|MUHAMMET ÇOLAK MÜDÜR (BYSMART MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.)
|2024/ 027179
|1488659
|PRİM
497.412,49
|CUMA MUHAMMET
|2023/21997
|1492269
|İPC
29.739,99
|MEHMET HALİT AYTAÇ
|2024/43632
|1492399
|İPC
41.005,04
|MEHMET HALİT AYTAÇ
|2024/ 043632
|1492399
|İPC
62.264,18
|TALEB MANSOUR
|2023/43052
|1495189
|PRİM
164.478,72
|FERİD ŞEYHDADU
|2024/44448
|1495595
|İPC
52.876,37
|AKİD ALU
|2023/17151
|1495605
|İPC
29.751,87
|AKİD ALU
|2023/17150
|1495605
|İPC
39.669,84
|DOĞUKAN BERAT GÜLŞEN
|2024/43443
|1496269
|PRİM
122.821,20
|SUBHİ AL VERİD
|2024/14320
|1502023
|İPC
42.998,23
|GİZEM YAVAŞ
|2024/28008
|1506370
|İŞSİZLİK P.
45.879,92
|GİZEM YAVAŞ
|2025/16643
|1506370
|İŞSİZLİK P.
55.684,23
|GİZEM YAVAŞ
|2024/28007
|1506370
|PRİM
527.619,06
|GİZEM YAVAŞ
|2025/16642
|1506370
|PRİM
640.368,43
|FARID ALOU
|2024/45163
|1507357
|İPC
29.632,08
|RAMİ AL SENED
|2024/14662
|1514045
|PRİM
43.575,63
|RAMİ AL SENED
|2024/14660
|1514045
|İPC
52.901,78
|RAMİ AL SENED
|2024/14661
|1514045
|İPC
96.267,20
|SARUHAN KOÇOĞLU
|2025/17005
|1515133
|İŞSİZLİK P.
32.770,04
|SARUHAN KOÇOĞLU
|2024/28219
|1515133
|PRİM
110.949,67
|SARUHAN KOÇOĞLU
|2025/17004
|1515133
|PRİM
376.855,09
|DİFAR RAŞO
|2024/32241
|1516724
|İPC
44.584,81
|ALEYNA NUR GÜMÜŞ
|2024/28249
|1517354
|PRİM
638.369,11
|HÜSEYİN ÇETİN
|2024/42856
|1520806
|İPC
47.594,11
|MOHAMAD MAHZUM
|2024/10449
|1520949
|İPC
27.469,57
|MOHAMAD MAHZUM
|2024/32229
|1520949
|İPC
65.399,55
|SERKAN KAN
|2024/32224
|1524439
|İPC
31.076,98
|SERKAN KAN
|2024/32225
|1524439
|İPC
93.230,95
|SILA DEMİR
|2025/017414
|1530019
|PRİM
168.801,74
|HAMDİ KURU
|2019/ 084635
|1214739
|PRİM
55.395,04
|İLTERAY ÇELİK
|2025/ 010898
|1247773
|İŞSİZLİK P.
26.505,62
|İLTERAY ÇELİK
|2025/ 010897
|1247773
|PRİM
299.182,97
|MALATYA YILDIZLARI TEKSTİL GIDA TURİZM VE TAŞ.LTD.ŞTİ. - Uğur ÇELİK
|2019/125663
|1291787
|İŞSİZLİK P.
36.486,45
|MALATYA YILDIZLARI TEKSTİL GIDA TURİZM VE TAŞ.LTD.ŞTİ. - Uğur ÇELİK
|2019/ 153733
|1291787
|İPC
47.680,67
|MALATYA YILDIZLARI TEKSTİL GIDA TURİZM VE TAŞ.LTD.ŞTİ. - Uğur ÇELİK
|2019/125662
|1291787
|PRİM
390.357,13
|MUSTAFA DAMAT
|2018/15527
|1321286
|İŞSİZLİK P.
29.265,02
|MUSTAFA DAMAT
|2018/15523
|1321286
|PRİM
315.066,46
|N GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.-YAVUZ YALINKILINÇ-YÖN.KUR.BAŞ.
|2019/ 128408
|1326227
|PRİM
119.771,85
|KENAN ÇELEM
|2019/ 039992
|1344374
|PRİM
37.406,33
|EKREM KAYA
|2024/ 012105
|1385801
|PRİM
298.619,04
|HACI HÜSEYİN YILMAZ
|2022/ 035773
|1442502
|PRİM
51.022,98