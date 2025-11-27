Resmi İlanlar

SGK ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

28-11-2025 00.00

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi

 T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen   ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale  müracaat etmeleri ve  taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

Sıra     Noİcra Takip NoSicil NoBorçlunun Adı Soyadı/ÜnvanıBorcun Dönem AralığıBorcun TürüBorcun Miktarı
12025/29845-2024/36498-23566-235651590947MARCO FİLM YAPIM TİC.LTD.ŞTİ.2023/8-2024/11Prim,İşsz.,İPC2.678.025,88
22023/18869-18870-2024/22866-22867-2024/49991-49992-2025/18165-181671564767SDR PROJE MAKİNA HIRDAVAT VE GIDA TİC.LTD.ŞTİ.2022/12-2024/6Prim,İşsz.,İPC4.954.165,28
32024/23438-234361584608KAYGI TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2023/6-2023/11Prim,İşsz.2.407.542,54
42023/18704-18707-2024/22881-22883-22885-36451-2025/18171-181721565017ŞEYHMUS OTO.YEDEK PARÇA ELEKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.2022/12-2024/5Prim,İşsz.,Damga V.,İPC13.356.804,76
52024/42927-42926-42925-42924-42923-42921-42917-422915-42914-42913-42912-42911-42910-42909-42907-42906-42905-42904-42903-42902-42901-42900-42899-15501-15500-15499-15498-15497-2023/26454-26453-26451-26450-26449-26448-13886-13885-138841531807CİNAZ TURİZM OTO . SAN.TİC.LTD.ŞTİ2022/3-2024/3Prim,İşsz.,Damga V.,İPC2.565.572,60
62024/16889-2014/118377-124572-130484-2017/23822-23824-23825-2018/16051-27754-28744-28745-28746-28747-2019/13976-67568-67569-67570-2020/23195-23196-23197-62663-75963-75964-75965-95389-2021/16939-2022/11074-11075-11076-11077-20696-323871274868BİLAL MİSKALOĞLU  --(ALYA ÖĞRETİM KURUMLARI TİC.LTD.ŞTİ.) 2014/2-2021/9Prim,İşsz.,Damga V.,İPC3.762.860,64
72024/35202-35203-2022/34563-34562-34559-22399-22398-22397-2020/88816-2019/19954-19953-19952-19951-19950-19949-19948-19947-19946-19945-19944-19943-19942-19941-19940-19939-19938-19937-19936-19935-19934-19933-19932-19931-19930-19869-19867-198641370692CK ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZ. LTD. ŞTİ.2016/3-2021/4Prim,İşsz.,Damga V.,İPC5.202.007,27
82015/56928-56931-56932-2016/73946-2019/53061-53069-53071-196702-196703-196704-211376-2020/16825-16826-16827-87356-87357-87358-2021/21415-2022/15052-150531202962SEYMENOĞLU AHŞAP VE PRAFABRİK YAPI İNŞ. TURZ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.2014/2-2020/2Prim,İşsz.,Damga V.,İPC4.394.442,68
92025/28021-28020-18843-18842-2022/37973-37972-16353-163521467111DURUKO TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.2022/1-2024/12Prim,İşsz.,İPC4.096.549,29
102025/18057-18058-30111-30112-2024/19822-19823-38419-38420-384211589661SİNEMOGRAMPRODÜKSİYON ORGANİZASYON DEKORASYON KUAFÖR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023/8, 2024/10Prim,İşsz.,İPC3.032.102,07
112020/89358-89359-89360-2021/19281-2022/18702-40195-40196-2024/15699-15700-15701-157021419289ULUSAY EĞİTİM HİZ. VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.2020/2-2023/10Prim,İşsz.,Damga V.,İPC4.652.550,34
122023/20264-20258-2022/38692-38691-38689-33437-33436-16656-16655-16654-2020/60322-60319-603151459454MURAT KARABULUT(PANA MEDİKAL SAĞL.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)2019/9-2022/9Prim,işsz.,Damga V.,İPC3.122.904,96
132025/27176-2024/52790-52789-2019/10109-2014/120167-103365-2013/204080-204076-2011/16228-16227-2010/21784-21783-21782-11422-2009/39349-39348-39347-2008/35767-35766-336851129404TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERSONEL VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.2008/1-2011/6Prim,işsz.,Damga V.,İPC5.518.874,41
142019/21185-2018/24848-2014/58418-58417-2013/59813-59812-2012/27318-27317-22214-222131248334MURAT TOPÇU(HEDEF PERSONEL VE TESİS YÖNETİMİ HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.)2011/9-2018/1Prim,işsz.,İPC5.219.004,70
152024/12476-2023/27810-19993-19992-12186-121851479244UFAKÇAM GIDA SATIŞ VE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.2022/9-2023/7Prim,işsz.,İPC3.532.796,90
162024/40423-37338-37337-37336-37335-37334-37333-37332-37331-37330-37329-37328-37327-37326-37325-37324-37323-37322-37321-37320-37319-37318-37317-37315-37312-37311-37310-37309-37308-37307-37306-37305-37304-37303-37302-37301-37300-37299-37298-37297-37296-37295-37294-37293-37292-37291-37290-37289-37288-37287-37286-37285-37284-37283-37282-37281-37280-37279-37278-37277-37276-37275-37274-37273-37272-37271-37270-37269-37268-37267-2024/22311-223101600704SEYDİ AKIN SAVAŞ EVSEN ADİ ORTAKLIĞI2015/12-2017/12Prim,işsz.,İPC2.518.807,77
172021/24340-2019/26180-26179-2017/20468-15396-15395-15394-2015/37000-370001-369991281190EMMA GRUP İNŞ.LOJİSTİK MAKİNA ELEKTRİK ELKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2013/04-2016/03Prim,İşsz.,Damga V.,İPC3.853.247,56
182025/18057-18058-30111-30112-2024/19822-19823-38419-38420-384211589661(YUSUF İZZET TAŞPINAR)SİNEMOGRAMPRODÜKSİYON ORGANİZASYON DEKORASYON KUAFÖR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023/8-2024/10Prim,işsz.,İPC3.482.431,81
#İlangovtr Basın no ILN02344178