Resmi İlanlar
SGK ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Sıra No
|İcra Takip No
|Sicil No
|Borçlunun Adı Soyadı/Ünvanı
|Borcun Dönem Aralığı
|Borcun Türü
|Borcun Miktarı
|1
|2025/29845-2024/36498-23566-23565
|1590947
|MARCO FİLM YAPIM TİC.LTD.ŞTİ.
|2023/8-2024/11
|Prim,İşsz.,İPC
|2.678.025,88
|2
|2023/18869-18870-2024/22866-22867-2024/49991-49992-2025/18165-18167
|1564767
|SDR PROJE MAKİNA HIRDAVAT VE GIDA TİC.LTD.ŞTİ.
|2022/12-2024/6
|Prim,İşsz.,İPC
|4.954.165,28
|3
|2024/23438-23436
|1584608
|KAYGI TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2023/6-2023/11
|Prim,İşsz.
|2.407.542,54
|4
|2023/18704-18707-2024/22881-22883-22885-36451-2025/18171-18172
|1565017
|ŞEYHMUS OTO.YEDEK PARÇA ELEKT.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
|2022/12-2024/5
|Prim,İşsz.,Damga V.,İPC
|13.356.804,76
|5
|2024/42927-42926-42925-42924-42923-42921-42917-422915-42914-42913-42912-42911-42910-42909-42907-42906-42905-42904-42903-42902-42901-42900-42899-15501-15500-15499-15498-15497-2023/26454-26453-26451-26450-26449-26448-13886-13885-13884
|1531807
|CİNAZ TURİZM OTO . SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|2022/3-2024/3
|Prim,İşsz.,Damga V.,İPC
|2.565.572,60
|6
|2024/16889-2014/118377-124572-130484-2017/23822-23824-23825-2018/16051-27754-28744-28745-28746-28747-2019/13976-67568-67569-67570-2020/23195-23196-23197-62663-75963-75964-75965-95389-2021/16939-2022/11074-11075-11076-11077-20696-32387
|1274868
|BİLAL MİSKALOĞLU --(ALYA ÖĞRETİM KURUMLARI TİC.LTD.ŞTİ.)
|2014/2-2021/9
|Prim,İşsz.,Damga V.,İPC
|3.762.860,64
|7
|2024/35202-35203-2022/34563-34562-34559-22399-22398-22397-2020/88816-2019/19954-19953-19952-19951-19950-19949-19948-19947-19946-19945-19944-19943-19942-19941-19940-19939-19938-19937-19936-19935-19934-19933-19932-19931-19930-19869-19867-19864
|1370692
|CK ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZ. LTD. ŞTİ.
|2016/3-2021/4
|Prim,İşsz.,Damga V.,İPC
|5.202.007,27
|8
|2015/56928-56931-56932-2016/73946-2019/53061-53069-53071-196702-196703-196704-211376-2020/16825-16826-16827-87356-87357-87358-2021/21415-2022/15052-15053
|1202962
|SEYMENOĞLU AHŞAP VE PRAFABRİK YAPI İNŞ. TURZ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
|2014/2-2020/2
|Prim,İşsz.,Damga V.,İPC
|4.394.442,68
|9
|2025/28021-28020-18843-18842-2022/37973-37972-16353-16352
|1467111
|DURUKO TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2022/1-2024/12
|Prim,İşsz.,İPC
|4.096.549,29
|10
|2025/18057-18058-30111-30112-2024/19822-19823-38419-38420-38421
|1589661
|SİNEMOGRAMPRODÜKSİYON ORGANİZASYON DEKORASYON KUAFÖR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023/8, 2024/10
|Prim,İşsz.,İPC
|3.032.102,07
|11
|2020/89358-89359-89360-2021/19281-2022/18702-40195-40196-2024/15699-15700-15701-15702
|1419289
|ULUSAY EĞİTİM HİZ. VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
|2020/2-2023/10
|Prim,İşsz.,Damga V.,İPC
|4.652.550,34
|12
|2023/20264-20258-2022/38692-38691-38689-33437-33436-16656-16655-16654-2020/60322-60319-60315
|1459454
|MURAT KARABULUT(PANA MEDİKAL SAĞL.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
|2019/9-2022/9
|Prim,işsz.,Damga V.,İPC
|3.122.904,96
|13
|2025/27176-2024/52790-52789-2019/10109-2014/120167-103365-2013/204080-204076-2011/16228-16227-2010/21784-21783-21782-11422-2009/39349-39348-39347-2008/35767-35766-33685
|1129404
|TASF.HAL.ALFA TEMİZLİK PERSONEL VE DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.
|2008/1-2011/6
|Prim,işsz.,Damga V.,İPC
|5.518.874,41
|14
|2019/21185-2018/24848-2014/58418-58417-2013/59813-59812-2012/27318-27317-22214-22213
|1248334
|MURAT TOPÇU(HEDEF PERSONEL VE TESİS YÖNETİMİ HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.)
|2011/9-2018/1
|Prim,işsz.,İPC
|5.219.004,70
|15
|2024/12476-2023/27810-19993-19992-12186-12185
|1479244
|UFAKÇAM GIDA SATIŞ VE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2022/9-2023/7
|Prim,işsz.,İPC
|3.532.796,90
|16
|2024/40423-37338-37337-37336-37335-37334-37333-37332-37331-37330-37329-37328-37327-37326-37325-37324-37323-37322-37321-37320-37319-37318-37317-37315-37312-37311-37310-37309-37308-37307-37306-37305-37304-37303-37302-37301-37300-37299-37298-37297-37296-37295-37294-37293-37292-37291-37290-37289-37288-37287-37286-37285-37284-37283-37282-37281-37280-37279-37278-37277-37276-37275-37274-37273-37272-37271-37270-37269-37268-37267-2024/22311-22310
|1600704
|SEYDİ AKIN SAVAŞ EVSEN ADİ ORTAKLIĞI
|2015/12-2017/12
|Prim,işsz.,İPC
|2.518.807,77
|17
|2021/24340-2019/26180-26179-2017/20468-15396-15395-15394-2015/37000-370001-36999
|1281190
|EMMA GRUP İNŞ.LOJİSTİK MAKİNA ELEKTRİK ELKT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2013/04-2016/03
|Prim,İşsz.,Damga V.,İPC
|3.853.247,56
|18
|2025/18057-18058-30111-30112-2024/19822-19823-38419-38420-38421
|1589661
|(YUSUF İZZET TAŞPINAR)SİNEMOGRAMPRODÜKSİYON ORGANİZASYON DEKORASYON KUAFÖR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023/8-2024/10
|Prim,işsz.,İPC
|3.482.431,81