SİİRT İL ÖZEL İDARESİ

Siirt İl Özel İdaresine ait makine parkında bulunan 2017 model 56 AAB 314 plakalı Mercedes otobüs tespit edilen muhammen satış bedeli üzerinden, 2886 sayılı yasanın 35/c maddesi gereğince açık teklif, arttırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.



1. İhale 27/01/2026 tarihinde İl Özel İdaresi hizmet binasındaki toplantı salonunda saat 14.00’te, İl Encümenince yapılacaktır.

2. İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Siirt İl Özel İdaresi Hizmet Binasında yer alan İşletme Müdürlüğü’nde görülebilir.

3. İhale konusu araç (Otobüs) bulunduğu mahalde görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN;

6. İstekli, Siirt İl Özel İdaresi adına alınmış % 10 geçici teminat mektubu veya Siirt İl Özel İdaresi adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası Siirt Şubesi TR35 0001 0000 9429 9473 7350 07 nolu hesaba, Kurumun adı ve hangi işe ait olduğu belirtilmek üzere yatırılarak makbuzu ibraz edeceklerdir.

7. İkametgah Belgesi (Yetkili Kurumdan Tasdikli).

8. Türkiye’de tebligata esas adresini bildiren dilekçe.

9. Kimlik Fotokopisi (Şahıslar için).

10. Noter Tasdikli İmza Sirküsü.

11. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılacak kişilerin vekaletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmeleri.

12. Kurum ve Kuruluşlar adına iştirak ediliyor ise yetkili olduğuna dair yetki belgelerini ibraz etmeleri şarttır.

13. Posta yolu veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

14. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

MUHAMMEN BEDEL CETVELİ



PLAKA MALZEME ADI-MARKASI ARIZA DURUMU ADET TUTARI/TL Geçici Teminat/TL 1 56AAB314 2017 Model Mercedes Tourismo Otobüs Faal

(Darbesiz -Değişensiz-Boyasız) 1 7.000.000 ₺ 700.000 ₺

TOPLAM



1

7.000.000₺

700.000₺



NOT: Belirlenen Muhammen Bedellerine KDV Dâhil Değildir. İhale sonrası KDV tutarları ayrıca Siirt Vergi Dairesine yatırılacaktır.