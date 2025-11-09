SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 32 ada, 9 nolu parsel 529,93 m2, olup, 2942/4650 sayılı kamulaştırma kanununa göre işlem yapılmasına karar verilmiş, aynı kamulaştırma kanunun 8.11 ve 12. Maddelerine istinaden, Silifke Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen m2 birim fiyatı üzerinden elde edilen ödeme miktarları hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaştırılacaktır.



Söz konusu parselin 1/3 hissedarı olan ; Ali Sadık oğlu (TC:41353471772) Fuat LEVENT, güncel adres kaydının bulunamaması üzerine tebligata elverişli herhangi bir adresin tespit edilememesinden dolayı, tebligat kanunu hükümleri dahilinde kamulaştırma kararının gazete ile ilanen tebliğ gerekmektedir.

Buna göre Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 32 ada, 9 nolu parselin Silifke Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonunca takdir edilen bedeli mukabilinde peşin olarak ve pazarlık yolu ile kamulaştırılacağından 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereği yukarıda adı geçen hissedarın 15 (on beş) gün içinde Uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.



İLAN OLUNUR

