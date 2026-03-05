SİLİVRİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi 399 Ada 102 Parsel, Değirmenköy Mahallesi 453 Ada 7 Parsel, Değirmenköy Mahallesi 421 Ada 20 Parsel , Değirmenköy Mahallesi 492 Ada 72 Parsel, Değirmenköy Mahallesi 492 Ada 73 Parsel, Değirmenköy Mahallesi 449 Ada 179 Parsel, Değirmenköy Mahallesi 443 Ada 30 Parsel, Değirmenköy Mahallesi 443 Ada 29 Parsel, Değirmenköy Mahallesi ada/parsel sayılı taşınmazlarda tamamı/hissesi CEMİLE AVCI adına kayıtlı iken; ÇORLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’ nden verilen 09/11/2025 tarihli ve 2025/1255 Esas ve 2025/1510 Karar sayılı veraset belgesine istinaden ÜNZÜLE ARSLAN:AHMET Kızı, DÜRDANE KANIYAŞ: YUSUF Kızı isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden 25/12/2025 Tarih 67274 Yevmiyeli intikal işlemine istinaden miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Bu nedenle; ÇORLU 2. SULH Hukuk Mahkemesi’nden verilen 09/11/2025 tarihli ve 2025/1255 Esas ve 2025/1510 Karar sayılı veraset belgesinde adı geçen mirasçılardan Fatma AVCI, Leyla AVCI, Rukiye ARSLAN, Ecevit BÜYÜK, Yasin ARSLAN, Mehmet ARSLAN, Murat BÜYÜK, Hasan Basri ARSLAN, Aysel KAPLAN, Ali ARSLAN, Durdane YALÇINKAYA, Nermin AVCI, Hüsniye AVCI, Hatice AVCI, Muhammet İbrahim BÜYÜK, Kelami ARSLAN, Bahattin AVCI, Metin ARSLAN, Ayşe BÜYÜK, Sündüs KESKİN, Nizam SAYGILI, Halime AVCI, Şaban ARSLAN, Penpe YILDIRIM, Hacer BOZKURT, Kübra AVCI, Zeynep ARSLAN, Mehmet Fatih AVCI, Zekeriye AVCI ilanen tebligatı talep edilmekle bu ilanın yayın tarihinden itibaren yasal süre içerisinde Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren(15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu ilan Türkiye Geneli 50.000 üstü ve Genel-İnternet haber sitesinde yayınlanmak üzere düzenlenmiştir. Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliği olunur.